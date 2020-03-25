新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情持續延燒，我國政府為讓民眾都有口罩可戴，推行「購買口罩實名制」，也積極拓展產線，預估四月初口罩日產量將達 1300 萬片，對此，就有網友討論「現在的口罩夠用了嗎？」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出「剛剛為了要買保健品跑了好幾家藥局，還上網看有沒有該保健品，發現沒有人在排隊買口罩了，而且網路上已經開始有一次賣 50 個口罩的商家了，是購買口罩人潮減少了嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「鬼扯，現在疫情這樣根本更難買」、「鬼扯一通，我家附近 7 、 8 間藥局每天都賣光」、「比之前難買，民眾有驚到這一波」、「每天病例都兩位數增加，持續下去 1300 萬產量一樣賣光」、「境外移入爆炸前，公司旁的還買得到，現在都排一整條」、「口罩如果夠，早就提升一人一週五片了，現在疫情這樣，反而更難買」。

另外，也有網友點出「其實應該夠，但疫情升溫，導致都市更多人去藥局排隊，口罩平均分配狀況市區就顯得更難買，所以我是用預購的」；而目前第二波實名制口罩網路預購已經開放，將於 27 日晚間 8 時截止登記，民眾若是在藥局排不到口罩，可上健保快易通 APP 進行預購，並在 4 月 2 日至 9 日到超商領取即可。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。