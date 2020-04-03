中央流行疫情指揮中心今（3）日公布 9 起新增確診病例，其中一位本土感染病例，其先生於 3 月 17 號從美返台，被懷疑是可能感染源。而昨日新增病例 338 ，居家隔離期間腹瀉卻未回報，直到隔離期滿後就醫才檢驗確診。對此，前台大醫院副院長王明鉅擔憂表示，對於這些高危險的可能感染者，我們真的要只倚賴他們自己說的「症狀」，來保護全社會嗎？

今日新增的本土病例案 343 ，其先生於 3 月 17 號從美返台，當時的規定是若沒有自述症狀，便無須召回居家檢疫。但如今太太確診，讓外界懷疑是否當初先生自述沒有症狀成為破口。而昨日新增的病例 338 也是類似狀況，雖然居家隔離期間有發生腹瀉，但因為自以為和疫情無關便沒有回報，結果直到隔離期滿 3 天後自行就醫時才被檢驗確診，增加病毒傳播風險。

對此，王明鉅醫師表示，居家隔離者在 14 天的隔離期間裡面，或許因為自覺症狀輕微所以未通報，又或許是害怕被確診然後又被隔離，有意無意地「忘了」向打電話關懷的人說明自己有症狀。但關鍵在於，王明鉅強調，對於這些高危險的可能感染者，我們真的要只倚賴他們自己說的「症狀」，來保護全社會嗎？

王明鉅指出，如果沒有病毒核酸的採檢、或是其他方式來證明他們 14 天內都沒有感染病毒；而只是用居家隔離者自述的「無症狀」或「輕微症狀」來認定他們沒有感染，「台灣社會又怎麼能放心，他們只要 14 天自己說沒有症狀，就能解除隔離，回到社區趴趴走呢？」

對於居家隔離者「自述症狀」可能造成的誤差，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今日的記者會上也再次呼籲，民眾不要自行判斷是否「正常」，有任何狀況都要回報。（編輯：倪浩軒）

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