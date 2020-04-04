2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續延燒，台灣近日適逢清明連假，多處景點仍可看見滿滿人潮，恐對防疫帶來不利影響。對此，台大化學系助理教授徐丞志特別製作了一張圖表，提醒民眾「拜託請認真考慮待在家裡，趕快回家」。

徐丞志曾運用化學反應的碰撞理論，製作了一個動力學模型，用來預測疫情可能的走向，相關分析登上《經濟學人》報導，引發討論。徐丞志今（4）日凌晨再度發文分享台日逐日新增病例人數變化圖，徐丞志指出， 3 月 20 號到 22 號是日本的三天連休（春分），剛好遇到日本年度櫻花盛開，各大景點人山人海。而當周平均每日新增的 COVID-19 確診數約為 40 人。收假之後十天，日本國內每日新增確診數陡增至兩百人，新增的速度是連假前的五倍，並且持續上升中。

徐丞志表示，再看看太平洋的彼岸，美國有些大學的春假差不多也是在三月上中旬，而美國的疫情從三月下旬大爆發。這些也許只是巧合，但連假的人流確實提供了傳染病散播的絕佳條件。

徐丞志強調，台灣撐到九局下半，真的很不希望我們先前累積的戰果被翻盤。春假結束十天之後，「只希望我們的醫療照護系統已經準備好要面對可能到來的異鬼大軍。」

徐丞志呼籲，把圖表轉給準備要出遊的朋友，「拜託請認真考慮待在家裡。如果你已經在外面玩了兩天，請趕快回家。」（編輯：倪浩軒）

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