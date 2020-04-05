2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，全球各地也都陸續傳出確診案例。不過，就有網友指出越南的防疫政策才是真正厲害，更讚嘆直呼「越南防疫屌打台灣」。對此，就有網友盤列出越南政府的防疫政策，而引起不少人討論。

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示越南驗陽率比台灣低，但是越南政府超前部署 15 天自我隔離，且商店都歇業，只有買東西才能出門，出門沒戴口罩會罰款，要人民待家中 15 天。這樣的狀況，就讓原 PO 疑惑直問「有沒有越南才是 NO.1 的防疫國家的八卦？」

問題一曝光後，就引來不少人討論，其中就有一位網友列出了越南 31 天以來的防疫政策，驚嘆直呼「老實說在今年3月以前我也一直覺得越南蓋牌，越南在二月時許多動作部屬的比台灣還慢，二月的時候跟越南朋友討論的時候還一直嘲諷越南反應比台灣慢太多，不過經過這段時間，個人認為越南政府和大多數人民都相當重視疫情，採取措施都相當直接了斷。」

3 月 2 日

當韓國疫情突然爆發後，越南政府就立即宣布，所有韓國大邱旅遊史的人都必須送到隔離所觀察，「要知道基本上越南已經是韓國的形狀了，在河內居住的韓國人有 6 萬以上」，光一間三星企業就佔了越南 25%GDP ，且當天三星才剛公布要在河內建立東南亞研發中心，政府仍願意取捨，選擇防疫應先，全面停航韓國並暫停發放韓國簽證。

3 月 16 日

公共場所必須戴口罩，暫停發放所有國外簽證，更停航歐洲航線。

3 月 18 日

「河內胡志明兩大城市開始向學校單位進行大規模宿舍徵收」，藉由空出床位來分擔醫療重擔，且隨時掌握病患健康狀況，同時兩大機場也啟動全面採檢，只要境外入境一路集中隔離14天；他也坦言，反觀台灣此時的政策，「回台人民採症狀者採檢，居家隔離。」

3 月 21 日

搭乘長途交通工具必須使用 APP 登記健康聲明，上車前還要掃描條碼，以利後續追蹤與控管；台灣則是 4 月 1 日開始實施搭大眾運輸要戴口罩。

3 月 24 日

隔離區床位供應不及，政府直接宣布將暫停接收各國航空，更持續徵收各大專院宿舍。

3 月 31 日

河內白梅醫院、胡志明佛陀酒吧兩處地方發生群聚感染，政府就宣布因應兩大高風險感染源，對於這兩個區域格外關注、預防。另外，政府也宣布 4/1-4/15 採取全社會隔離，大部分大眾運輸工具都停駛，且暫時停止接收所有國外航班，更宣布外出沒戴口罩的人一律處以罰鍰。

4 月 1 日

越南從韓國進口 20 萬份的快篩工具組，並在河內多個地區設立快篩站。累計至目前有 240 例確診、 90 例治癒，其中有 149 例屬於境外移入，目前死亡 0 人。

整理一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛讚嘆直呼，「越南知道萬一裡面爆發他們沒辦法承擔」、「我相信越南也很積極防疫」、「越南真的屌」、「越南真的厲害」、「越南真的做得很好」、「不得不說，越南的防疫真的不賴」。

不過，也有人持不同意見，表示「台灣的做法才是影響生活最小的，像越南學校 2 月停課到現在」、「越南口罩問題明明就超嚴重。還有不肖商人」、「越南或許不錯，但台灣生活受影響程度較小」、「國家體制不同是要比什麼呢？」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。