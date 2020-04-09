2019新型冠狀病毒（COVID-19）流行期間，民眾對於各種可能接觸來源更加小心，乃至顧慮吃下肚的食物是否安全。林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰，特別解答病毒在食物上的存活期，並提供4項食品安全的建議給民眾。

吳昌騰醫師在臉書《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》表示，如果2019新型冠狀病毒（COVID-19）真的通過飛沫或直接接觸，傳播到蔬菜、肉類水果上，「理論上能存活一定時間，但最長不會超過48小時」。由於病毒和細菌不同，細菌能在死掉的細胞上快速繁殖複製，而病毒只能藉助活細胞。不過為了預防感染，吳昌騰建議從4點做起：

1、清洗食物方面：

蔬果用自來水適度清洗，可以將附著表面的病毒過濾掉80%、90%。

2、蔬菜炒熟不生食、水果削皮吃：

2019新型冠狀病毒怕熱，在攝氏56度30分鐘內能被殺死，而炒菜溫度能達到攝氏100度高溫，殺死病毒。因此將食物充分加熱煮熟再食用，可以有效防感染。

3、清洗生肉方面：

根據美國農業部及英國國健署建議，不要透過水龍頭直接沖洗生肉，而是將生肉放在專門洗肉的盆子，加水浸洗，如此不但能洗得乾淨，也能避免上頭病菌噴濺到廚房其他食物或餐具上。

4、勤洗手：

烹調處理食物前、中、後都要注意洗手，清洗食物還不如自己勤洗手重要。接觸過動物或動物產品後都要用肥皂洗手，避免沒洗手觸摸掩口鼻；處理熟食和生食中間要注意洗手；上完廁所、飯前也要洗手。（編輯：林奐妤）