美國一名男大學生因為做了一件事引起網友廣大討論，他不小心在遞交論文時發生嚴重的錯誤，而且這個錯誤還與一隻白貓有關，沒想到最後竟然有超意外的發展……

這名叫做艾力克斯Alex Bennett的大學生好不容易完成一篇落落長的論文寫作，並且來回檢查好幾次確定沒有問題後，滿心歡喜地立刻寄給教授完成作業的提交，當下他覺得心情好輕鬆，準備好好休息時，突然又想再次確認剛剛傳的郵件，沒想到當他打開信件，頓時讓他整個大傻眼，因為他將原本該夾帶論文的附件，不小心放成一張網路上流傳的白貓的照片，而且貓咪的表情還很滑稽！艾力克斯崩潰了，辛苦完成的論文竟然因為自己的失誤給替換，而且教授看到了之後會怎麼想？由於無法收回信件，慌張的艾力克斯只好尋求朋友幫助，但朋友也想不出任何對策，只能建議他再將正確的論文寄給教授並且好好解釋。

艾力克斯只能乖乖照做，但是心想這次的論文成績可能會「很難看」，於是將整個經過分享在推特上娛樂大家順便自嘲了一下，網友全笑翻吐槽表示：「這是我聽過最有創意的遲交理由」、「教授有幽默感嗎？」、「對不起但是我笑了」、「就憑貓咪這張逗趣的臉，教授應該會多加幾分」、「請讓我們知道後續發展」，不過非常幸運的是，艾力克斯真的有一位幽默感十足的好教授，他說：「教授詢問我有關那隻貓咪，還問能否將貓咪送給她？她說只要有貓咪一切好談，論文隨便交我都有100分！！！現在她已經把這張貓咪圖片設成電腦桌布，還說在學期結束以前牠都會出現在教學教材裡！」沒想到艾力克斯的教授是一位幽默的貓癡啊，而且有了貓咪的「加持」讓他因此拿到高分，真的非常幸運呢！（編輯：陳珮瑜）