世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日花3分鐘指控台灣對他種族歧視、人身攻擊，在我國成為眾矢之的，台灣民間發起網路募資，要在《紐約時報》刊登「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告，除了替國人發聲外，還要藉此拆台譚德塞，此舉令廣告小妹相當傻眼，直接點名發起人聶永真「沒別招了是不是」，還吐槽他根本沒在思考執行面。

廣告小妹認為該則廣告會「打水漂」，因為此時全球民眾沒人關心誰跟誰吵架，他們最關切的是疫情盡頭何在以及自己的未來去向，「對他們而言，有失去生命與失去工作雙重危機擺在眼前，台灣被WHO 排擠又是什麼雞毛事兒？」她表示把我國與WHO的恩怨刊登廣告，民眾只會「喔」完一聲便翻頁。

廣告小妹透露紙本廣告還需考量到商業訂閱戶、報亭等目前都是停擺狀態，住家訂閱戶有些人不敢接觸實體報紙，因為怕病毒傳染，加上此事需考慮當地的「貧富差距」，因為紐時、WSJ 的紙本訂閱者學歷與收入遠高於美國平均，不少菁英居家防疫都不在家，早就跑去「vacation home」或回老家，所以不見得能讓許多閱聽人看見。（編輯：侯家瑜）

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