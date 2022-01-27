年老浪浪心疼幼貓沒家　「見一隻收一隻」暖心當爸！

或許曾嘗過流浪的滋味，才更讓牠決心好好照顧這些可憐的寶寶們吧！美國洛杉磯一家貓咪救援機構Alley Cat Rescue日前拯救了一隻老貓哈羅，自從哈羅的主人過世之後，牠就再也回不了家。





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全身疾病的牠流落街頭，身上滿是打鬥求生的傷痕，還好被救援人員發現，帶回機構安置。自從哈羅接受適當的照顧，慢慢長壯、長胖，暖心的牠也決定將救援人員的這份愛心，用盡餘生之力，延續下去。





▲哈羅被發現時，全身上下不是傷痕就是汙泥，並且有各種疾病，狀況很糟。（圖／Alley Cat Rescue）

救援機構幽默表示：「牠剛被救援，被帶到獸醫院檢查的過程中，全程都用『響亮的呼嚕聲』和工作人員對話。」哈羅在街頭時，不只患有口炎、肝臟疾病，牙齒也斷裂，耳朵更因受傷感染而切掉一塊，並且從未被結紮過。非常珍惜救援人員讓自己遠離街頭的牠，開始對人釋出滿滿的善意。





一開始救援機構只是希望哈羅可以身心都維持健康，因此找來些被救援的幼貓給牠顧，沒想到卻為保羅找到貓生新的意義！





▲Stella獨自在洛杉磯街頭被發現，可憐的孩子急需一個伴。救援機構說：「牠見到哈羅就馬上安頓下來，常常躺在哈羅身上撒嬌。」（圖／Alley Cat Rescue）

▲小虎斑Noelle一見到哈羅就急著大叫認親，而哈羅也將牠收進自己的懷裡悉心照顧，在Noelle身邊一直狂呼嚕。（圖／Alley Cat Rescue）

▲在哈羅的幫助下，小貓Eevee受傷的眼睛復原得很好，甚至恢復了些視力。（圖／Alley Cat Rescue）

救援機構表示：「哈羅整天心心念念著小貓們，總是想陪在牠們身邊。小貓也都很愛跟牠撒嬌，會開心地對牠呼嚕嚕，在牠身上爬來爬去，或是在周圍跑來跑去。」





小貓們在經過哈羅幾天到幾周的陪伴之後，都一一找到了新家，而老貓哈羅仍留在原處，牠最愛的就是照顧小貓，對牠來說這就是只有牠能辦到的天職。目前哈羅已經擔任「中途把拔」將近一年，而未來也會一直持續下去。（編輯：李家慧）



