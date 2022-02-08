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滿20歲就能衝了！網曝「隱藏行業」年薪百萬：很少人敢做

▲許多在畢業之後，都希望能找到一份薪水好，又符合自己興趣的工作。（圖／翻攝 Pixabay ）
▲許多在畢業之後，都希望能找到一份薪水好，又符合自己興趣的工作。（圖／翻攝 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 16:00:00

每年畢業季都會掀起一波社會新鮮人的求職潮，畢業生們花費許多時間準備履歷、作品集，目的就是為了在職場上找到一份待遇優渥的職缺，向高層展現自己在學校所學，因此，好的學歷也成為日後工資重要的參考依據。對此，就有網友討論台灣低薪問題，直呼多數人根本大學畢業都領五萬以下，吸引許多網友揭開黑暗面。

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原PO在「Dcard」貼文指出「看到自己身邊長輩從事水電等行業都有到6萬以上的水準，甚至有的到十萬，但台灣普遍發現大學畢業根本就是五萬以下，如果真的這麼難賺，大家不都去做水電這些就好了......台灣到底要什麼學歷才能一畢業就領五萬塊啊？」

▲網友討論什麼樣的工作可以到月薪五萬元以上。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲網友討論什麼樣的工作可以到月薪五萬元以上。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
許多網友看完貼文紛紛回應，「一個月五萬認真不難」、「除了學歷，有時肯吃苦及學習能力也很重要」、「我朋友做冷氣空調的，每天都搞的髒兮兮，肯做月薪超過5萬絕對沒問題，問題就是，剛畢業的新鮮人肯做嗎」、「開聯結車其實賺超大，年收入有破百萬，但是一週五天每天凌晨上班」、「開大車、工地、水電隨便都破五萬但真的很累」、「我弟高中肄業，現在23歲開大卡車上貨下貨，月薪9萬2，給你參考，但是很累，半夜兩三點就要出門，是很多年輕人不肯做的」、「用勞動力換錢的絕對比坐在冷氣房賺得多，辛苦的工作幾乎都有五萬以上」。

不過，也有網友表示，「現在很多人都是把超時工作的血汗錢報出來，第一眼看起來似乎很多，仔細算工時根本是誰賣得肝多就贏了」，「有些工作肯做很賺，但有可能來不及花身體就壞掉了」、「拿健康換錢其實不是很值得……」、「五萬其實不難，同事正值加上兼職也有五萬七，但就是用肝臟換的啦」。

而事實上，根據交通部公路總局規定，參加聯結車普通駕駛執照訓練者，需領有大客車普通駕駛執照6個月以上，或領有大貨車普通駕駛執照1年6個月以上之經歷才得以報考，且年紀必須滿20歲才能夠報考，必須一步一步於18歲開始一路從汽車駕照考到大貨車、大客車考起，並非是那麼容易的事情，也讓許多人想做卻也沒動力花費時間考照，且開聯結車需要足夠的經驗以及駕駛技巧，危險性也有相對程度，才會讓這個百萬年薪的工作，至今仍然只有不少老前輩還頂著。（編輯：張嘉哲）

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