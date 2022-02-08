滿20歲就能衝了！網曝「隱藏行業」年薪百萬：很少人敢做

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許多網友看完貼文紛紛回應，「一個月五萬認真不難」、「除了學歷，有時肯吃苦及學習能力也很重要」、「我朋友做冷氣空調的，每天都搞的髒兮兮，肯做月薪超過5萬絕對沒問題，問題就是，剛畢業的新鮮人肯做嗎」、「開聯結車其實賺超大，年收入有破百萬，但是一週五天每天凌晨上班」、「開大車、工地、水電隨便都破五萬但真的很累」、「我弟高中肄業，現在23歲開大卡車上貨下貨，月薪9萬2，給你參考，但是很累，半夜兩三點就要出門，是很多年輕人不肯做的」、「用勞動力換錢的絕對比坐在冷氣房賺得多，辛苦的工作幾乎都有五萬以上」。
不過，也有網友表示，「現在很多人都是把超時工作的血汗錢報出來，第一眼看起來似乎很多，仔細算工時根本是誰賣得肝多就贏了」，「有些工作肯做很賺，但有可能來不及花身體就壞掉了」、「拿健康換錢其實不是很值得……」、「五萬其實不難，同事正值加上兼職也有五萬七，但就是用肝臟換的啦」。
而事實上，根據交通部公路總局規定，參加聯結車普通駕駛執照訓練者，需領有大客車普通駕駛執照6個月以上，或領有大貨車普通駕駛執照1年6個月以上之經歷才得以報考，且年紀必須滿20歲才能夠報考，必須一步一步於18歲開始一路從汽車駕照考到大貨車、大客車考起，並非是那麼容易的事情，也讓許多人想做卻也沒動力花費時間考照，且開聯結車需要足夠的經驗以及駕駛技巧，危險性也有相對程度，才會讓這個百萬年薪的工作，至今仍然只有不少老前輩還頂著。（編輯：張嘉哲）