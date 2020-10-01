影／月餅吃多怎麼辦 三招教你簡單甩肉
記者沈傳恩/綜合報導
calendar_today2020-10-01 22:00:00
中秋佳節到來，不少民眾都會在這一天跟家人團聚，吃吃大餐烤烤肉；然而烤肉及月餅的熱量之高，往往讓民眾吃完之後罪惡感十足，為此NOWnews邀請了健身教練小雨老師，帶大家一起宅在家運動，利用三個居家健身動作，讓民眾可以在罪惡進食後，運用零碎時間，邊看電視邊運動，一同消耗熱量！
第一個動作為「深蹲開合跳」，腳尖微微向外，腳底與肩膀同寬，屁股往後推做一個深蹲的姿勢，然後跳起來，再回到深蹲的姿勢。想要在家燃脂「深蹲」是非常適合的動作哦！
第二個動作為「深蹲側踢」，也是接續上一組動作的深蹲姿勢，並將重心往旁邊推、單腳往側邊踢起來。在腳踢完後也要馬上將重心回到中心點的位置哦！
最後一個動作是「分腿蹲側踢」，單腳往後踮著、手可以前後平衡，前腳與後腳呈90度，後腳往前踢之後再回到分腿蹲的姿勢，做完一邊30秒之後換腳。
以上三個動作「深蹲開合跳」、「深蹲側踢」、「分腿蹲前踢」，每組各做30秒，中間休息10秒，間歇的訓練菜單提供給大家，宅在家的民眾們可以跟著影片一起做哦！
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