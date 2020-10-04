女爽買鹹酥雞！下秒竟遭老闆「1句嗆爆」　網揭背後真相

不少人喜愛吃「鹹酥雞」，也因為幾乎都是現點現炸，所以需要在場等待片刻，對此，也有一名男網友替女友打抱不平，某天晚上，女友一人去買鹹酥雞，在等待的過程中，店家男子竟突然開始搭話，甚至說「妳應該80幾公斤吧」，這也讓原PO女友超傻眼，貼文一出，引起網友熱議。

該名男網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示女友某天晚上去買鹹酥雞吃，在等待的過程，應是老闆的店家男子突然向她搭話，先是說女友看起來有170幾公分，女友回應「呃差不多170而已，你看起來比我高啊」，怎知對方竟回應「我有183欸，但是你看起來好像比我重吧，應該80幾公斤吧」？

▲男網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲男網友PO出女友近期全身照。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

貼文一出，引起網友熱議，「有些男子真的不太會聊天，這種我就當下不買走人便是」、「直接問他，會不會聊天」、「看到妹啊，想聊天不會聊」、「明明就60公斤以內，是眼睛障礙多重」、「就單純想搭訕，但找不到話題亂扯」、「很討厭尬聊的人」。（編輯：郭佩蓉）