買好茶中大獎 農糧署搶進百貨通路行銷台灣名茶
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-10-06 17:00:00｜update2020-10-06 17:17:51
受到疫情邊境管制影響，海外觀光客進不來，國產茶營業額衰退約3成；為提振國內買氣，農委會農糧署號召全台15家優質茶莊，以「臺灣名茶大賞」為主題，搶進百貨通路市場巡迴展出，今(6)日起移師臺中大遠百舉辦。
農糧署署長胡忠一表示，國產茶品項多，包括北部的包種茶、鐵觀音和碧螺春，桃竹苗有東方美人茶，中部有日月潭的紅茶、還有凍頂烏龍茶，嘉義有高山茶，東部則有蜜香紅茶等，透過這次台灣名茶大賞，消費者不必全台跑透透，就能一次認識台灣茶的優點與特色；歡迎消費者品好茶，用實際行動支持本土茶農，協助安然度過疫情衝擊。今日起至14日在台中大遠百登場的「台灣名茶大賞」，由15家分佈全台的優質茶莊參展，他們都曾獲得國內外茶葉競賽優勝殊榮，且具有產銷履歷、有機或產地標章，品質有保證；此次，總共帶來超過百項優質國產茶及相關產品，要讓消費者品嘗國產茶的好滋味。
為刺激買氣，特別規畫「買好茶、中大獎」活動，除了每日有好物獨家限時優惠外，只要消費滿499元，周未假日可以抽國產茶福袋，平日則有國產茶VIP抽獎，買越多、賺越多，歡迎消費者體驗臺灣茶獨特魅力，用具體行動力挺台灣茶農與茶莊。農糧署舉辦的「台灣好茶大賞」將巡迴北中南展出，首站在台北101觀景台，推出「茶與果高空對話」特展，台中是第二站，在Top City-臺中大遠百登場；11月7日至11月15日移師高雄漢神百貨本館舉辦，將臺灣特色好茶介紹給南部地區消費者，讓國人同享國產茶的好滋味。