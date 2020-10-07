俄鋼琴家來台居家檢疫未達14天？文化部：專案審查且獲准
俄鋼琴家來台居家檢疫未達14天？文化部：專案審查且獲准
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-07 12:39:05
俄羅斯鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫即將在10月16日來台演出，卻遭外界質疑未符合居家檢疫14天的規定，對此文化部政務次長彭俊亨今（7）日回應澄清，該鋼琴家入境規定文化部是依據短期商務人士規範來報請中央流行疫情指揮中心進行專案審查，經同意後才回覆申請單位，並要求其確實遵守防疫計劃。
文化部政務次長彭俊亨指出，文化部依據嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」及相關規定，從事具必要性文化藝術活動之藝文人士或團體，且來台停留天數小於3個月，可以由文化部依商務入境規範規定報請指揮中心專案審查，而相關的審核結果，將由指揮中心加以判斷後，由文化部來回復申請單位。彭俊亨表示，牛耳公司邀請鋼琴家來台都是依照規定提送專案申請到文化部，再由文化部經初審後提送到指揮中心進行專案審查，之後由指揮中心來同意縮短居家隔離的天數，並要求牛耳公司確實依照規劃的行程、防疫的計畫來遵守我國的相關規定。
彭俊亨說，牛耳公司已經規劃了防疫計畫，包括搭機及入境規劃、防疫飯店、演出場館防疫準備、在台期間全程動線路徑規劃、追蹤查核機制、通報機制、建立接觸人員名單等，同時文化部也已請所涉及的縣市政府、衛生局、場館等相關單位，針對檢疫及防疫等進行相對應得配套措施，以完備防疫相關準備工作。至於與NSO的合作演出，則安排於該音樂家扺台後第17天演出，且所有的申請專案都是依據相關的規定來加以辦理。
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