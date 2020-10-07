衝全聯填表單抽禮券！女見「1題目」秒皺眉：怎沒這選項

不少婆媽喜愛到全聯福利中心購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，近日，也有一名女網友到全聯購物時，發現有填表單抽禮券的活動，看見題目後，困惑表示，怎麼沒有「請支援收銀」這個選項，貼文一出，引起網友熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「在全聯最常聽到的話？」為題，表示如果有人問你最常在全聯聽到哪句話，你會說什麼，也提到，近日她到全聯買東西時，發現有活動，只要拿發票就可以抽獎，「當然抽爆啊」。

▲女網友在社群平台《Dcard》上以「在全聯最常聽到的話？」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出表單題目及答案。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，引起網友熱議，「福利熊，熊福利」、「我也是最常聽到，請支援收銀」、「請支援收銀啦」、「還沒點進來留言之前，我就想選請支援收銀了，結果沒有」、「有會員嗎？這句最常聽到」、「全聯？當然是，請支援收銀」、「全聯福利中心實在真便宜」。

針對此事，《 NOWnews 今日新聞》也特別致電全聯公關詢問，得到的回覆如下，針對網友的疑惑，因為該文章內並無特別說明是什麼樣的活動，因此無法辨別是整體活動或是單一店家所舉辦，因此無法給出回應。（編輯：郭佩蓉）