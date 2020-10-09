房市／景觀宅擁無敵風景 專家提醒留意嫌惡設施
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-09 18:30:00
不少人在能力許可之下，買房時會特別注重窗外眺望出去的景色，因此公園宅、河景宅、海景宅都受購屋族擁戴。以雙北市區來說，河景宅的數量不少，但應選擇哪一樓層，景色才最美？房市專家說，越高樓層視野越開闊，中間樓層則是看得比較細緻，各有特色；但要注意的是，河濱常有高壓電塔，買房前最好特別留意，以免嫌惡設施煞風景。
住商不動產企研室經理徐佳馨也提醒，每一座河堤高度不同，大樓的基地也有可能蓋在平地或是山坡上，因此未必哪一層樓最好，而是要看每個建案各自狀況才能決定。唯要注意的是，雙北的河堤容易有高壓電塔，以前也遇過有私人墳墓，因此若要選購河景宅，尤其是預售案，除要考慮該樓層看不看得到景色，最好也要觀察河堤內外有沒有嫌惡設施，以免不只看到河景，同時也看到電塔或墳墓。信義房屋紅樹林店專員周士傑則表示，一般而言，樓層越高，視野角度越寬闊，以紅樹林一帶為例，如果是10幾層以上，可看見觀音山、淡水河，甚至台北港出海口；相對來說6到10樓左右的中間樓層，無法看得這麼遠，但卻能更細至欣賞河畔的紅樹林與水鳥景觀，這是高樓層沒辦法看到的。
因此他認為，只要樓層高於堤防，基本上都有河景可賞，至於要選哪一層樓，就看買方對景色的喜好。至於價格，周士傑說，只要有景，價格就沒有太大差異。
另外，信義房屋網站「房訊知識」專欄也提供一道計算方式，供購屋族對河景宅樓層選擇有所參考。由於台北市主要河川兩側堤防高度目前幾乎都在10公尺以上，而一般認為水景最漂亮的比例，大約占窗的3分之2左右，也就是河面加上對岸樓房或地貌，共占窗3分之2面積，另3分之1則是天空。因此，如果以每層樓3公尺計算，堤防高度又是10公尺，必須買在4樓以上才看得到河；又從室內眺望，如果位置比河堤高15到30公尺，水景就剛好是占窗的2分之1至3分之1，建議可選5到10樓。