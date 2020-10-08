15歲男孩患怪病「只肯吃香腸」 專家透過催眠將他治癒
15歲男孩患怪病「只肯吃香腸」 專家透過催眠將他治癒
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-08 21:21:52
關於吃這檔事，一般民眾或多或少都有些個人的怪癖或習慣，只要不影響到身體健康，也都無傷大雅。但假如有人一天三餐永遠只吃同一種食物，那顯然就不是單純的挑食了。美國一位15歲男孩就是如此，男孩媽媽透露男孩自從長大後就只願意吃香腸，每餐都只吃香腸，看過幾位醫生都束手無策，直到一位認知行為專家透過催眠的方式，才讓男孩終於可以放開心胸嘗試其他食物。
根據《New York Post》報導，這位罹患「限制性食物攝入障礙（avoidant restrictive food intake disorder）」的男孩名叫辛普森（Ben Simpson），辛普森的媽媽接受採訪時表示，自從斷奶後，辛普森就養成特異的飲食習慣，那就是只肯吃香腸。辛普森的媽媽懷疑，這或許跟辛普森從小就很喜歡吃自己手指有關，但具體原因其實不清楚，總之辛普森只願意吃香腸，這對他的生活帶來很多麻煩，比如說若辛普森去參加朋友的派對，基本上他就不會吃任何東西。而且長期只吃香腸，也造成他營養不均衡，經常抱怨自己很累。但如果強迫他吃其他食物，他就會抵死不從，甚至痛哭失聲。
辛普森媽媽透露，這種情況真的很沮喪，看了幾位醫生也都束手無策。直到透過親戚介紹，辛普森媽媽找到了認知行為專家基爾莫里（David Kilmurry），基爾莫里了解辛普森的狀況後，決定採用催眠的方式給予治療。辛普森媽媽坦承，一開始也不是很相信會有效，但結果辛普森真的被治好了。基爾莫里解釋，「限制性食物攝入障礙」就是一種對其他食物的莫名恐懼，而他則是透過催眠減輕了辛普森下意識對其他食物的厭惡，讓辛普森的大腦能夠正確地對食慾建立正面的感受。（編輯：倪浩軒）