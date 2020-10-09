影／中秋月餅吃不完？黑暗料理「月餅炒飯」竟意外好吃！

製作方法和一般蛋炒飯相似，先將蒜丟入熱鍋當中爆香，接著陸續將蔥、小熱狗等切好的備料丟入炒香，一同與碎狀月餅炒香。接著將飯倒入一起拌香，加入鹽、醬油等調味料做調味，持續炒香，最後加入蛋、柚子一起拌炒，就完成了！（ ※ 小撇步：擺盤上還可以再加入柚子與小熱狗做裝飾。）
第二道菜：月餅炒肉（玉兔搗藥）
將肉末使用醬油、胡椒粉、鹽等調味料做醃製，依照自己喜歡的口味去拿捏比例，還有將月餅搗碎後當備料。接著熱油鍋，加入蒜、薑後爆香，也加入蔥跟洋蔥等材料炒香，接著再加入月餅一起拌炒，最後再加入剛剛醃製好的肉末加入鍋中，持續拌炒，肉末炒熟後即可上菜。
第三道菜：炸月餅（嫦娥奔月）
準備月餅和蛋兩份材料即可。將月餅外表沾好蛋液後裹粉，加入熱油鍋中炸至稍微咖啡色即可，接著放入盤中後，可以在炸好的月餅上面撒上糖粉，炸月餅就完成了！
第四道菜：精力湯（嘉明的味道）
豆漿加月餅打成精力湯即可。但影片中可以看到，接受度普遍不高，大家可要三思而後行喔！
第五道菜：起酥棉花糖月餅（如膠似漆）
將棉花糖、月餅一起用兩片起酥片包裹起來，四周圍如包水餃一樣，捏緊包好後，放入氣炸鍋中烘烤至外面呈金黃色即可。
影片中他們將做好的五道菜，分享給周遭朋友試吃，普遍對於「月亮炒飯」、「月餅炒肉」、「炸月餅」評價不錯，「棉花糖月餅」則是有人說感覺「臭臭的」，而「精力湯」則是讓大家嘗試完後，紛紛表情失控、轉身想逃走！影片最後他們也提醒大家：「月餅打成精力湯很嘉明，不要輕易嘗試。」（影音編輯：謝美伶）