拿錯鑰匙！下秒驚覺「門怎麼開了」　她曝恐怖真相：太扯

不少人在求學階段或在外地工作時，幾乎都是自己在外租房子，不過，租房的學問多，也有許多小細節需要顧及到，對此，也有一名女網友表示，某天打工下班回到租屋處，因為太累了拿錯鑰匙，但是門竟然依然「開了」，她也曝光恐怖真相，直呼「真的很扯」，貼文一出，引起網友熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己在外的租屋處，是要先經過外面大門、樓梯間的鎖，接著才會到房間。某天打工下班精神恍惚時，她拿了「房間鑰匙開樓梯間的門」，開完才意識到自己「拿錯」鑰匙了，讓她當下嚇到，心裡一個念頭閃過「該不會樓梯間的鑰匙也可以開我房間的門」。

▲女網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

雖然房間有內鎖，但她依然覺得不安全，回家都會擔心房內有人躲在裡面，而當她告知房東時，房東的回應也讓她超傻眼。房東一開始說「沒有啊，你房間的鑰匙不是跟樓梯間的鎖長得不一樣嗎」，但原PO也明確告訴他，兩把鑰匙她都試過了，要約一個時間試給房東看，並且幫她換鎖。



▲女網友PO出和房東的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》） 豈料，過幾天房東竟傳訊表示，新鑰匙已經打好並放在某房間桌上，這讓原PO愣住，因為她人並不在現場，問了房東「可是我不在你是怎麼換鑰匙的」，房東只說「你那隻可能磨損，我再拿備用，樓梯門已無法再打開」，但原PO還是非常生氣，認為根本無關磨損問題，「明明說好要等我有空時一起換，自己私自換鎖是怎樣」。

貼文一出，引起網友熱議，「我覺得跟房東反應後，得到他的允許然後自己換鎖是最好的，等退租了再把新鎖鑰匙給房東（或把舊鎖換回去），確保自己房間不會被外人侵入」、「扯，這陣子房間內盡量不要放貴重的東西」、「檢查一下有沒針孔吧」、「幸好你有試，不然永遠都不知道，有些房東真得很爛」、「天啊這樣好危險喔，是我就不敢住了」、「磨損到可以開門到底什麼鬼，騙小孩？直接打電話跟房東講清楚吧」。（編輯：郭佩蓉）