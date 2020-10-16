小貓幸運獲救由牧羊犬帶大　竟從此以為自己是隻狗！

幾年前一名比利時消防員救了小貓阿茲瑪爾（Azmael）後收編了牠，全家都非常喜歡牠，包括家中兩隻牧羊犬！如今被狗哥哥從小照顧到大的阿茲瑪爾，竟以為自己也是隻狗了！

收編了阿茲瑪爾的消防員的妻子納瑟莉（Nathalie）表示，阿茲瑪爾小時候在路中央的小水漥被丈夫發現，仍活著卻身受重傷，在附近又找不到貓媽媽和其他小貓，於是決定先帶去獸醫那待上幾天。即使獸醫一開始認為情況很不樂觀，阿茲瑪爾仍奇蹟似地存活下來了！

▲小貓阿茲瑪爾身受重傷卻奇蹟恢復健康，從此住進納瑟莉的家中。（圖／Doudouisawesome）

在回到納瑟莉家後，小小年紀的阿茲瑪爾竟也不會東張西望，而是一直盯著白色瑞士牧羊犬連恩（Liam），目不轉睛一直看牠。雖然一開始連恩都還不是很確定眼前的到底是什麼生物，不過幾個小時過去之後，牠們已經打成一片了。





不只如此，從此之後連恩就決定自己要好好照顧阿茲瑪爾，不過牠似乎打算將阿茲瑪爾當成狗弟弟在養。連恩和阿茲瑪爾感情非常好，簡直就是親兄弟，而牠們也很快和後來新加入的德國牧羊犬妮穆艾（Nimue）玩在一起，看到牠們出遊的模樣實在讓人感到格外幸福啊～



▲牠們常一起出門散步，讓納瑟莉笑說：「簡直像是養了三隻狗狗！」（圖／Doudouisawesome） ▲阿茲瑪爾：沒看過嗎？我是橘色牧羊犬啦！（圖／Doudouisawesome） 每天早上狗狗們要出門散步時，阿茲瑪爾也都會主動要求加入，讓納瑟莉笑說：「簡直像是養了三隻狗狗！」不過因為阿茲瑪爾比較不會去注意車輛經過，而且完全不怕其他狗狗，要是路邊的狗惹火牠的狗兄弟，阿茲瑪爾還會跑去追。還好他們住在偏遠的小村莊，納瑟莉會盡量帶牠們到比較人少空曠的地方，也會時時留意阿茲瑪爾的狀況。

牠們一起出門散步曬太陽的照片被納瑟莉分享到網路上之後，許多網友都被牠們自在享受外出的模樣給萌翻，迅速獲得7萬名多網友的喜愛。阿茲瑪爾超有戲的表情也引起網友熱議。另外也要提醒大家，要帶毛孩出門請一定要繫上牽繩，每隻貓咪的個性也不見得願意這樣外出，還是要看看主子的意願，不要太勉強牠唷。（編輯：李家慧）