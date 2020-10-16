朝野協商一小時破局　國民黨團持續佔領議場

時代力量立委王婉諭表示，民進黨再三保證瘦肉精對健康的人沒問題，但對高風險族群卻不提，即便在委員會有討論，每個委員會都是民進黨佔多數，在野黨的建議全部都被封殺，「當然開放美豬進口是國際需求，但該走的程序要完備。」
王婉諭指出，政府說進口量不會太高，對台灣影響不大，但這些都只是評估，開放後會如何發展並非現在能掌握，她認為後續會情都要持續針對美豬開放後進行專案報告，了解評估是否正確、稽查是否確實。
國民黨團書記長林奕華則感嘆「現在好像是在野黨在幫執政黨的忙」，他表示國民黨執政也面對過美國壓力，當時國民黨佔國會多數，也沒有像今天的民進黨一樣蠻橫，「今天國家政策改變的時候，我們好像都在成就行政部門的主張，奉勸你們回到民意這邊，我們連執政黨的一點點善意都看不到，要我們退讓這沒有理由。」
對於林奕華的論述，柯建銘打岔道「這些你總質詢都可以跟蘇貞昌講」，林奕華則不買帳，回他「我也來第二年了，你們就是讓我們問，問過了就算了，要表決就直接多數決。」柯建銘則說「你把他問倒沒關係。」林奕華反駁道「我沒給他比較大的壓力，質詢就是過水而已，站在人民的角度，這樣過水能交代嗎？」
民眾黨團總召賴香伶表示，在9月4日的專家諮詢會議中，對瘦肉精持反對意見、有疑慮的人遠大於贊成，但會議主席竟能做出同意的結論，民眾黨團希望能公開完整內容，「以前衛環委員會辦公聽會，請來的專家都是光明正大、對著鏡頭講，你是國家出出席費請來的專家，當然要公開，對國家的國會、議會負責。」
民進黨團書記長莊瑞雄則反駁，說「我們對文件的解讀各有立場，還好去識別化，否則他們在網路上早就被人打死了。」莊瑞雄強調民進黨團在委員會會否決在野黨的提案，都會附上理由，要在野黨不要所有的事情都預設立場，回去想想提案是否合理，才不會被民進黨團否決。
眼見各黨黨團幹部意見無法達成共識，在協商一個小時後，游錫堃便結束朝野協商，讓國民黨團繼續霸占議場，民進黨團在中午解除乙動，僅留黨團幹部在立法院觀察國民黨團動向。