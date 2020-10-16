朝野協商一小時破局　國民黨團持續佔領議場

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朝野協商一小時破局　國民黨團持續佔領議場

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-10-16 14:46:55｜update2020-10-16 15:03:51

立法院朝野協商
▲對於在野黨團控訴民進黨團不給他們提案通過的機會，民進黨團書記長莊瑞雄駁斥，認為他們會否決都有原因，要在野黨們自己好好去思考為何會被封殺。　（圖／翻攝國會直播）
立法院今（16）日邀請行政院長蘇貞昌報告、並備質詢，但由於國民黨團不滿蘇不願為了進口瘦肉精美豬道歉、衛福部不願提供專家諮詢會議完整的紀錄，持續霸佔議場。上午立法院長游錫堃召開朝野協商，協商時在野黨埋怨他們在委員會的提案都被民進黨團封殺掉，民進黨則反駁，指出他們會否決都是有原因，要在野黨別預設立場，回去想想為什麼被否決。由於朝野協商一小時都無法獲得共識，國民黨團持續佔領議場，料立院今日繼續空轉。
上午11點左右，游錫堃召開朝野協商，時代力量黨團皆表達希望能快點讓蘇貞昌上台，透過質詢監督國政的希望；民眾黨團同樣也希望讓蘇上台，但他們和國民黨團一樣，認為蘇貞昌應該道歉、且應該揭露衛福部日前召開的諮詢會議中完整的發言紀錄；民進黨團總召柯建銘認為在野黨不會因為蘇貞昌道歉就放手，後續還是會有政治動作，將他們的要求全部打回票。
時代力量立委王婉諭表示，民進黨再三保證瘦肉精對健康的人沒問題，但對高風險族群卻不提，即便在委員會有討論，每個委員會都是民進黨佔多數，在野黨的建議全部都被封殺，「當然開放美豬進口是國際需求，但該走的程序要完備。」

王婉諭指出，政府說進口量不會太高，對台灣影響不大，但這些都只是評估，開放後會如何發展並非現在能掌握，她認為後續會情都要持續針對美豬開放後進行專案報告，了解評估是否正確、稽查是否確實。

國民黨團書記長林奕華則感嘆「現在好像是在野黨在幫執政黨的忙」，他表示國民黨執政也面對過美國壓力，當時國民黨佔國會多數，也沒有像今天的民進黨一樣蠻橫，「今天國家政策改變的時候，我們好像都在成就行政部門的主張，奉勸你們回到民意這邊，我們連執政黨的一點點善意都看不到，要我們退讓這沒有理由。」

對於林奕華的論述，柯建銘打岔道「這些你總質詢都可以跟蘇貞昌講」，林奕華則不買帳，回他「我也來第二年了，你們就是讓我們問，問過了就算了，要表決就直接多數決。」柯建銘則說「你把他問倒沒關係。」林奕華反駁道「我沒給他比較大的壓力，質詢就是過水而已，站在人民的角度，這樣過水能交代嗎？」

民眾黨團總召賴香伶表示，在9月4日的專家諮詢會議中，對瘦肉精持反對意見、有疑慮的人遠大於贊成，但會議主席竟能做出同意的結論，民眾黨團希望能公開完整內容，「以前衛環委員會辦公聽會，請來的專家都是光明正大、對著鏡頭講，你是國家出出席費請來的專家，當然要公開，對國家的國會、議會負責。」

民進黨團書記長莊瑞雄則反駁，說「我們對文件的解讀各有立場，還好去識別化，否則他們在網路上早就被人打死了。」莊瑞雄強調民進黨團在委員會會否決在野黨的提案，都會附上理由，要在野黨不要所有的事情都預設立場，回去想想提案是否合理，才不會被民進黨團否決。
眼見各黨黨團幹部意見無法達成共識，在協商一個小時後，游錫堃便結束朝野協商，讓國民黨團繼續霸占議場，民進黨團在中午解除乙動，僅留黨團幹部在立法院觀察國民黨團動向。
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