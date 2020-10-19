房市／汐止將有兩條捷運線 這新站點受惠擴大
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-19 18:30:00
交通部日前邀集北北基三市首長共商軌道路網規劃，會中達成共識，除基隆輕軌提升運量為基隆捷運，汐止至北市東湖則規劃「汐東線」，也就是未來汐止將有兩條捷運路線行經。專家指出，目前站點規劃未完全定案，也尚未正式動工，但可預期的是，兩捷運線規劃下，除原先台鐵站點汐止、汐科外，及樟樹灣新站點受惠擬擴大。
基隆輕軌確定改為中運量捷運，從八堵行駛至南港站，除在南港可轉乘台鐵與捷運板南線，部分站點與台鐵重疊，另也會新設站點；原規劃多年的「民生汐止線」則先執行「汐東線」，預計自汐止區公所，經汐科站（與台鐵、基隆捷運共站）、樟樹灣站（與基隆捷運共站）及社后地區，最後抵達北市東湖站，可轉乘捷運文湖線。新北市府會後表示，基隆捷運原定今年底提送綜合規劃報告、明年通過審議後動工，依照該進度，捷運汐東線的施工期程也可望一併提前。
信義房屋汐止站前店店長黃偉進認為，汐東線確切路線及站點規劃還未出爐，但依現階段方案來看，汐止除既有台鐵路線，未來將有兩條捷運，因此共構轉乘站點如汐科、樟樹灣，以及既有的台鐵大站汐止站，周邊房市應會是最受惠的區塊。
他進一步說明，汐止站與汐科站屬機能發展成熟的生活圈，樟樹灣周邊則因腹地較多，新建案群聚效應大，本就吸引不少在北市內湖、南港的工作族群，就近住在相鄰的汐止，使三地一向擁有穩定交易量。由於目前通勤族多半倚賴自行開車或搭台鐵，但會有塞車及誤點問題，如果日後有雙捷運，可望增加通勤班次、降低誤點機率，對於交通機能是加分。不過黃偉進也直言，基隆捷運與汐東線尚在各部會討論階段，站點及路線還未明確拍板，也尚未有具體動工期程，因此，即使現在買方及賣方對該建設有所期待，但買進汐止的主要原因，仍是考量離北市距離近、房價相對親民，還未出現衝著捷運而來的買方。