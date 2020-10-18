台北街頭竟驚見斑馬屁股 外媒記者大讚：台灣人有創意！
台北街頭竟驚見斑馬屁股 外媒記者大讚：台灣人有創意！
記者蕭子瑜/綜合報導
calendar_today2020-10-18 21:00:00
根據The China Post報導，走在台北的街頭，一位外國人突然在馬路中間大笑，原因就是因為她正面對一個巨型的斑馬屁股紅綠燈。
妮可拉・史密斯是一駐台外媒記者。通常撰寫亞洲較為嚴肅議題的她，有時也會在個人社群媒體平台上分享在台灣看到的新奇事物。近期，她分享了一張位在市民大道和敦化北路交叉口的斑馬屁股紅綠燈藝術裝置。
奇特的造型讓妮可拉在照片下方表示：「到底怎麼樣的都市規劃會讓工程師想『或許我們應該把紅綠燈放進斑馬的屁股裡』？奇妙的台北。這讓我開心了一整個晚上。」
她的貼文馬上招來外國網友和本地人熱烈討論，有一位網友也在貼文下留言表示自己每次看到台灣「會跳舞的小綠人」」都覺得很好玩。
其實，這個名為「時間斑馬線」的裝置藝術早在1999年就被設立，為台灣最老的公共藝術之一。
由於這個位在台北市中心的斑馬只有下班身，設立一年後，有另一位藝術家在路的另一端擺了一隻乖乖在籠子裡，完整的斑馬。更多新聞請看The China Post