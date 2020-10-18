學生作業「一單字」嗆爆中國！照片網路秒瘋傳：不能怪人

學生寫作業時，有時候會腦洞大開，異想天開的想出不同的答案，令老師哭笑不得！印度一名男子日前在推特分享一張照片，為一名學生的英文作業，其中題目要求寫出「Original（原創的）」反義詞，沒想到該位學生的答案卻嗆爆中國，貼文也在推特瘋傳。

經常在推特分享各式趣聞的印度森林服務局（Indian Forest Service）員工南達（Susanta Nanda），日前在推特貼出一張學生英文作業照片，其中題目要求寫出指定英文的單字反義詞，一開始「Good（好的）」和「Black（黑的）」後面分別填上「Bad（壞的）」、「White（白的）」。

▲一位印度學生寫英文作業時，將Original（原創的）英文相反詞寫上China，引發網友熱議。（圖／翻攝推特）

但到第三題「Original（原創；原始的）」時，學生卻寫「China」，該答案老師看了之後打了一個叉叉，並更正為「Artificial（人造的）」，而這也讓南達開玩笑的表示「到底是老師對還是學生對呢？」

推文一出，引發不少人轉發討論「中國山寨的東西太多，學生故意嗆的吧」、「完全沒想過會有這種答案....」、「老師是依照單字去糾正，而學生的答案則是依照他的心去寫的」、「山寨東西太多的結果，不能怪別人」、「真的不能怪別人，中國太愛出山寨的東西了」。（編輯：張嘉哲）