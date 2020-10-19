廣編／享用新鮮手作植物奶　一起與PLANTEA植茶愛護地球

近幾年隨著越來越多人注重健康、環保與動物權，世界各地都開始吹起全素飲食（vegan）的風潮，台灣也不例外。最近這股風潮也吹到了台灣最競爭的飲食市場——飲料店。越來越多飲料店與咖啡廳主打植物奶飲料。

轉進南京復興站附近的巷弄中，可以看到全新開幕的植物奶專賣店品牌PLANTEA植茶。打著「致力於用植物奶改變人們飲食習慣和保護地球的飲料店」的標語，PLANTEA植茶希望客人可以在享用一杯健康好喝的飲料的同時，也可以為地球、自己的健康和下一代盡一份小小的心力。

植物奶泛指以植物為原料，但口感及營養價值近似於牛奶的飲品，是國內外長期以來熱門的動物性奶類替代品。在台灣有95%的成人有乳糖不耐症，因此相較於牛奶或羊奶，植物奶更是適合國人的健康選擇。





主打手作堅果奶的PLANTEA植茶用料絲毫不手軟，兩種招牌手作堅果奶分別混合四種不同的優質堅果，每天早上現烘現磨，打造出綿密滑順、香醇濃郁的口感。還可以搭配來自阿里山的冠軍烏龍茶、蜜香紅茶、咖啡和各種季節性水果。像是植物奶茶、香蕉植物奶、酪梨植物奶都大受上班族的歡迎。





每個月PLANTEA植茶還會推出限期的季節商品，如10月的季節商品即是呼應節慶的「南瓜植物奶」，香甜的南瓜搭配綿密的植物奶，絕對是今年秋天備受矚目的飲品！為了慶祝開幕，在11/15前只要到PLANTEA植茶外帶一植物奶飲品，即可享有以20元加購中杯冬瓜植物奶的優惠，等於是只要用銅板價就能享有高品質的手作堅果奶飲料！除了外帶優惠之外，也可以加入 PLANTEA植茶 的官方LINE帳號，就可以線上訂餐、享有滿500元免外送費的服務。想要嚐嚐植物奶或堅果奶的朋友，可以趕緊把握機會和親朋好友一同試試不同以往的飲料哦！



【PLANTEA植茶 開幕優惠活動】



10/16-11/15 外帶任選一植物奶飲品，即可以20元加購中杯冬瓜植物奶



地址：台北市中山區南京東路三段109巷16號



電話：02-25090589

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