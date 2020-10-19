辦婚禮花百萬正常？他曬「天價明細」　眾愣：一堆白花的

問題一曝光後，就有一名網友指出最近自己正在籌備婚禮，而他也分享了目前為止的開銷明細，其中包括婚宴專門場地35桌約65萬、國內婚紗照2天約16萬、婚顧6萬、主持人和樂團約8萬、拍照婚紗一白二晚，租兩天約5萬8千元，
再來喜餅一盒600元，初抓一百盒約6萬、婚戒60萬、對戒14萬、新娘秘書5萬、婚企1萬8千元、場佈1萬8千元，最後聘金的部分，他表示經過雙方協調最終拿去買房，因此沒有該支出。不過看到這樣的開銷明細，也讓原PO崩潰直喊「貴！」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「好貴唷你辦很高級的嗎」、「一般人哪會走這種規格」、「自己花太多，一堆項目都可以省下來」、「聘金....不管有沒有房子，都應該要有聘金吧 ? 我只能說，你花錢的分配比例，跟我差很多。」
不過也有網友點出之所以如此昂貴的問題，「砸房子免付XDDDD？？？樂團可以不用好嗎，大家只在乎餐點好不好吃」、「樂團是請什麼要八萬？」「主持人、樂團白花的」、「婚戒自己要買那麽貴的，這樣戴著做事很麻煩」、「求婚戒60萬，這你自找的吧」。
甚至還有人認為該名網友根本把錢花錯地方，「其他花那麼多錢，喜餅卻是？」「一看就知賓客只會記得很難吃」、「賓客真可憐，吃得好糟..我覺得婚攝最浪費之後幾乎不會拿出來看」、「新娘換幾套根本記不得，餐廳好不好吃記一輩子」。（編輯：陳雅雲）