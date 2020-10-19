辦婚禮花百萬正常？他曬「天價明細」　眾愣：一堆白花的

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

辦婚禮花百萬正常？他曬「天價明細」　眾愣：一堆白花的

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-19 15:55:11

婚禮
▲網友好奇提問「辦婚禮花一百萬算一般嗎？」一名近期正在準備婚禮的準新郎就分享了「天價明細」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
結婚是人生中的大事，不少準新人都希望能舉辦一場盛大的婚禮，邀請親朋好友，一同慶祝這值得紀念的好日子。不過，就有網友好奇提問「辦婚禮花一百萬算一般嗎？」對此，就有一名近期正在準備婚禮的準新郎曝光「天價明細」，而引來許多人討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己前陣子參加同學的婚禮，對方坦言為了婚禮花了一百萬左右，「他一筆一筆算，光鑽戒就10、20萬」，其他支出還包括喜餅、餐廳、婚紗、攝影、主持表演等，這就讓原PO好奇發問「一百萬算一般嗎」。
▲一名網友好奇提問「辦婚禮花一百算一般嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲一名網友好奇提問「辦婚禮花一百算一般嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就有一名網友指出最近自己正在籌備婚禮，而他也分享了目前為止的開銷明細，其中包括婚宴專門場地35桌約65萬、國內婚紗照2天約16萬、婚顧6萬、主持人和樂團約8萬、拍照婚紗一白二晚，租兩天約5萬8千元，

再來喜餅一盒600元，初抓一百盒約6萬、婚戒60萬、對戒14萬、新娘秘書5萬、婚企1萬8千元、場佈1萬8千元，最後聘金的部分，他表示經過雙方協調最終拿去買房，因此沒有該支出。不過看到這樣的開銷明細，也讓原PO崩潰直喊「貴！」

▲一名準新郎分享舉辦婚禮的開銷明細。（圖／翻攝PTT）
▲一名準新郎分享舉辦婚禮的開銷明細。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「好貴唷你辦很高級的嗎」、「一般人哪會走這種規格」、「自己花太多，一堆項目都可以省下來」、「聘金....不管有沒有房子，都應該要有聘金吧 ? 我只能說，你花錢的分配比例，跟我差很多。」

不過也有網友點出之所以如此昂貴的問題，「砸房子免付XDDDD？？？樂團可以不用好嗎，大家只在乎餐點好不好吃」、「樂團是請什麼要八萬？」「主持人、樂團白花的」、「婚戒自己要買那麽貴的，這樣戴著做事很麻煩」、「求婚戒60萬，這你自找的吧」。
甚至還有人認為該名網友根本把錢花錯地方，「其他花那麼多錢，喜餅卻是？」「一看就知賓客只會記得很難吃」、「賓客真可憐，吃得好糟..我覺得婚攝最浪費之後幾乎不會拿出來看」、「新娘換幾套根本記不得，餐廳好不好吃記一輩子」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

繼續作答
您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀