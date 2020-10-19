影／哥吉拉的原型是牠？擁有三隻眼睛、利齒卻愛吃素！

近日Youtuber「史考特」到朋友家認識他們家的寶貝：綠鬣蜥。據說電影哥吉拉、酷斯拉角色原型源自於牠，除了有分布在左右兩側的眼睛，頭頂上還有「第三隻眼」可以感應光源。別看牠乖巧、愛吃蔬果，嘴內的利齒曾讓主人小直手指大噴血呢！ ▲ 綠鬣蜥吃東西會用舌頭把食物黏住再慢慢咀嚼。（圖／Walking Wild 史考特 授權）×▲ 綠鬣蜥吃東西會用舌頭把食物黏住再慢慢咀嚼。（圖／Walking Wild 史考特 授權）▲ 別看綠鬣蜥愛吃素，嘴內的小利齒可曾讓主人手指大噴血。（圖／Walking Wild 史考特 授權）×▲ 別看綠鬣蜥愛吃素，嘴內的小利齒可曾讓主人手指大噴血。（圖／Walking Wild 史考特 授權）綠鬣蜥原生在中、南美洲等地，棲息河流附近的熱帶雨林，對台灣來說牠是外來種，綠鬣蜥當初會進入台灣，完全拜「異寵經濟」所賜。許多人希望飼養各種特殊、稀少的生物，寵物業者為滿足需求，不斷找管道進口。▲ 綠鬣蜥有第三隻眼睛被稱為「顱頂眼」，用來感受外界光線，可自行調節體溫。（圖／Walking Wild 史考特 授權）×▲ 綠鬣蜥有第三隻眼睛被稱為「顱頂眼」，用來感受外界光線，可自行調節體溫。（圖／Walking Wild 史考特 授權） 影片最後飼養者小直也告訴大家，飼養綠鬣蜥必須要給予牠們足夠的陽光和營養，綠鬣蜥最高壽命可達20年，呼籲想要飼養的人千萬要三思，不要因為一時的興起，就不負責任棄養，衝動的行為將會造成台灣很大的生態破壞。（助理編輯：鄧詩倫）