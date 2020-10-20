世華工商婦女企管協會年會 總統盼結合政府戰略擴大商機
世華工商婦女企管協會年會 總統盼結合政府戰略擴大商機
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-20 13:17:06
蔡英文總統今（20）日出席世界華人工商婦女企管協會「2020世界年會開幕典禮」，肯定世華工商婦女企管協會為台灣貢獻世界，也希望所有世華成員一起努力，結合政府的經貿戰略，擴大台灣與各國的合作商機，讓「台灣品牌」跟世華工商婦女企管協會一樣亮眼。
蔡英文在世華工商婦女企管協會2020年世界年會致詞時感謝世華在對抗疫情上的貢獻。在劉琍綺總會長的帶領下，世華在全球各地的分會，發起了集資捐款，捐贈口罩和防疫物資等各種活動。除了台商和僑胞受到世華的幫助，世華也協助當地政府和民眾，共同度過難關。足證「Taiwan can help, and Taiwan is helping」，亦顯見世華就是為台灣貢獻世界的一群人。蔡英文指出，台灣今年雖然遇到疫情挑戰，但仍然維持經濟正成長。政府除了透過紓困方案，穩住國內經濟外，也持續提升台灣對外的競爭力。政府推動的一連串發展經濟策略，包括5加2產業創新、6大核心戰略產業、兆元投資計畫、新南向政策、以及即將展開的台美經濟對話與合作，這些工作，政府都積極在進行中。蔡英文強調，今年Made in Taiwan的口罩，讓世界看見台灣產業的堅強實力，未來還要建立「臺灣品牌」的全球戰略物資製造業，並且拓展到其他市場。為了達到這個目標，台灣必須與世界各經濟體加速連結。希望所有世華成員，能夠運用在各行各業經營上，所建立的人脈、資金和資源，結合政府的經貿戰略，來擴大台灣跟各國的合作商機。也期待透過世華的經驗和影響力，一起來努力讓「臺灣品牌」在全球光芒四射。