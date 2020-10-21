房市／熱潮不斷 龜山工業區廠房9.26億元公開標售
房市／熱潮不斷 龜山工業區廠房9.26億元公開標售
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-21 12:30:00
台商回流效益下，工業地產成為近幾年交易主力，全台今年前三季成交金額規模較去年同期增加97%，在科技、建設、傳產投資開發，交易熱潮將持續擴大。信義全球資產公司接受獨家委託辦理「桃園龜山工業區廠房」公開標售，本標的座落在正龜山工業區都市土地，土地面積約3,206.5坪，建物面積約1,853坪。
信義全球資產公司總經理柯宏安表示，帶有廠房的工業用地因可供急需生產的企業使用多受企業青睞，本標的底價約9.26億元，若只拆算土地平均單價約28.8萬，以目前龜山工業區平均行情區間約在28萬~34萬，是對於需求企業是很好的投資機會，本案預計於109年12月22日開標。龜山工業區始終是高科技廠商熱愛進駐之地，包含英業達、台達電、宏達電、和碩、欣興電子等，從2015年~2020年工業廠房及土地上市櫃交易，累計總金額達71億元。本案標的緊鄰「英業達桃園科技園區」、「HTC手機生產基地」，離國道1號南崁交流道6.7公里，國道2號鶯歌大湳交流道3公里，交通十分便利，有很好的企業招工條件，加上現有鋼構廠房及辦公室，可供急需生產的企業使用，百米臨路面寬，貨櫃卡車進出方便以及正龜山工業區可合法排汙納管，工業區基礎設施完善。中美貿易戰及今年疫情下持續湧現企業擴廠需求，加上電商帶動物流倉儲業，使得桃園工業用地行情看漲，目前桃園市政府盤點回台的台商投資桃園已達100家，包括台達電、廣達、亞旭電腦、迅得機械、景碩科技等，未來政府將使桃園成為重要的創新研發基地，將持續增溫桃園工業用地趨勢。此次標售案基地為甲種工業用地，正龜山工業區廠房，本次標售底價具有吸引力，相關標售資訊歡迎洽詢信義全球資產。