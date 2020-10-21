房市／租金漲翻天 低利誘人 汐止轉租為買客增加了
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-21 18:00:00
新北市地政局統計顯示，今年1至9月汐止區交易移轉棟數3784棟，較過去3年都多；在地房仲進一步觀察到，汐止2至3房中古大樓月租金最高2.5萬，新大樓更達3.5萬，近期房貸利率低的誘因之下，加上租金連漲，不少租屋族轉租為買，尤其千萬內產品交易特別熱絡。
今年初房市一度受新冠肺炎疫情衝擊略顯停滯，但逐步復甦後，幾乎各地交易狀況都相當熱絡。信義房屋汐止站前店店長黃偉進表示，由於房價相對鄰近的台北市親民，加上通勤便利程度考量，汐止能夠吸引在內湖、南港工作的自住客居住；其中，許多人之所以先租屋，是因自備款還未存足，但近期房貸利率低，且台灣房價未因疫情下跌，反而逐步上揚，刺激不少人在此時轉租為買，而且，「自備款還不足以買原先期望的3房也沒關係，先退而求其次買2房」。黃偉進舉例，以汐止車站周邊20年左右中古大樓來說，2至3房每月租金約1.8萬至2.5萬，若是5年內新大樓，則要2.5萬至3.5萬。由於房租不低，許多人考量同樣每月負擔2萬元，租金轉為繳房貸，大約可以1.43%利率、分30年期，貸款到600萬元；以貸8成回推，約可買到750至800萬左右的物件，自備款約150至200萬。
因為如此，黃偉進說，汐止站周邊千萬內物件相對好賣、需求高，與此同時，因為房市熱絡，刺激2房等小坪數產品單價上揚，也讓不少「小換大」的換屋族趕在此時將原本持有的2房拿出來賣，藉此換到更大的房子，因而讓汐止地區的供給量、需求量近期均頗為穩定。根據信義房屋企研室統計，今年1至8月，汐止站周邊住宅交易件數479件，住宅均價32.95萬。