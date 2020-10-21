「這群人」為何不拆夥？粉絲曝屹立不搖原因：很少人想走

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「這群人」為何不拆夥？粉絲曝屹立不搖原因：很少人想走

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-21 16:30:01｜update2020-10-21 16:30:32

這群人
▲知名YouTube頻道「這群人」擁有超過三百萬粉絲追蹤訂閱，不過日前就有網友提問「為什麼還沒拆夥？」而引起討論。（圖／翻攝這群人IG）
知名YouTube頻道「這群人」是由團員展榮、展瑞、茵聲、石頭、尼克、木星、董仔所組成，至今頻道已經突破332萬人次訂閱。然而這群人成軍10年之久，就有網友好奇提問「為什麼『這群人』還沒拆夥？」問題一出，也引來不少粉絲曝光關鍵原因。
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原PO於PTT八卦板上發文，表示不少知名YouTuber團體幾乎都有發生爭執，他也舉例先前反骨男孩團圓「偉哥」的退團事件，以及在不瘋狂就等死、狠愛演等拆夥事件。然而這群人至今訂閱數已突破332萬，團員依舊不離不棄，這就讓原PO好奇發問，「就算是發展最好的鄭茵聲也沒跟他們鬧翻or單飛？所以說其實會拆夥是老闆或合約問題？有卦？」
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中有人就點出「公司制度」是關鍵，「可能公司制度夠完善吧，再加上成員幾乎都科班出身」、「沒解散也不意外，利益分的好，公司有賺錢，工作內容與員工數量分配得基本上就是用養老的方式賺大筆金錢。很少人會想走。」

另外團員之間的關係，以及演出方式也被許多人認為是原因，「他們很早就成立公司了吧？加上他們的題材本來就都是團體題材為主」、「早就都在經營個人而已，這群人這頻道就像綜藝節目一樣，固定時間大家一起上節目而已」。

此外，也有許多粉絲分享他們仍舊能屹立不搖的關鍵，直言「他們影片每次都上發燒…一堆人看啊！而且他們演技好，劇本也有趣…罐頭笑聲也沒問題啊」、「國中小客群是大宗，而且相同綜藝戲劇類型沒有能打的」。

▲這群人的成員感情都相當好。（圖／取自這群人
▲這群人的成員感情都相當好。（圖／翻攝這群人 IG ）
事實上，先前「這群人」不斷傳出不合、解散傳聞，而在8月份所發布的「十年最私密訪談」中，就坦言公司曾因支出過大、周轉不靈等問題，讓他們意識到公司快要撐不下，但他們經歷了這段波折，讓彼此都從錯誤中成長，公司也順利挺過難關，並且成為更好的「這群人」。

面對不合謠言，團員董仔也澄清，他們感情好得像家人，未來的願望是希能一直拍片到進養老院。尼克也坦言，拍片過程中確實有過「要不要先休息一下」的念頭，雖然大家在摸索團隊方向的過程中發生過口角，但只是在磨合階段會互相體諒，強調不會被外在言論影響。（編輯：陳雅雲）
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