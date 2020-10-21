「這群人」為何不拆夥？粉絲曝屹立不搖原因：很少人想走

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問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中有人就點出「公司制度」是關鍵，「可能公司制度夠完善吧，再加上成員幾乎都科班出身」、「沒解散也不意外，利益分的好，公司有賺錢，工作內容與員工數量分配得基本上就是用養老的方式賺大筆金錢。很少人會想走。」
另外團員之間的關係，以及演出方式也被許多人認為是原因，「他們很早就成立公司了吧？加上他們的題材本來就都是團體題材為主」、「早就都在經營個人而已，這群人這頻道就像綜藝節目一樣，固定時間大家一起上節目而已」。
此外，也有許多粉絲分享他們仍舊能屹立不搖的關鍵，直言「他們影片每次都上發燒…一堆人看啊！而且他們演技好，劇本也有趣…罐頭笑聲也沒問題啊」、「國中小客群是大宗，而且相同綜藝戲劇類型沒有能打的」。
事實上，先前「這群人」不斷傳出不合、解散傳聞，而在8月份所發布的「十年最私密訪談」中，就坦言公司曾因支出過大、周轉不靈等問題，讓他們意識到公司快要撐不下，但他們經歷了這段波折，讓彼此都從錯誤中成長，公司也順利挺過難關，並且成為更好的「這群人」。
面對不合謠言，團員董仔也澄清，他們感情好得像家人，未來的願望是希能一直拍片到進養老院。尼克也坦言，拍片過程中確實有過「要不要先休息一下」的念頭，雖然大家在摸索團隊方向的過程中發生過口角，但只是在磨合階段會互相體諒，強調不會被外在言論影響。（編輯：陳雅雲）