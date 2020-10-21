對台男印象又急又短？越南妹揭「1關鍵」：速度快到暈倒
對台男印象又急又短？越南妹揭「1關鍵」：速度快到暈倒
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-21 16:38:08
你對於台灣男生的印象是什麼呢？最近有名來自越南的年輕女子「Xiao Yang」，她在自己的Youtube頻道發表對於「台灣男生的看法」，她提到台灣男生十分貼心，不僅很疼女友以外，她自己也曾被台灣男性友人做出貼心舉動感到很暖心，可是，台男在「追女生」這件事上，卻讓她直呼「速度短到令人暈倒」。
Xiao Yang來台讀書一段時間，如今也在台灣生活，她提到對於台灣男生的好印象，她有次跟一個朋友走在路上，會有車輛從旁經過，那位朋友就對他說「你走裡面好了，外面很危險」，就邊說邊拉著她的手，讓她走內側，讓她超驚訝及感動，因為她從未感受到這樣簡單的關心，就算只是普通朋友也一樣，「只是一個小動作，就動到女生的心了」，但越南男生似乎都不會這樣做。而第二點則是「把妹觀念」，她分析台灣和越南男生在追求女生的習慣差別。她提到越南男生會願意花好幾年的時間，來追求一個女生；但台灣男生把妹的速度卻「快到讓她暈倒」，就她觀察到的台灣男生，並不太會花很多時間追女生，通常告白被拒絕後，有些人會繼續追求，但時間蠻短的，甚至有些男生不會繼續追求，也不會和對方有所聯繫。
她也補充，大部分台灣男生在追求女生時，並沒有常送女生禮物的習慣，但在越南就不同了，男生會在各種節日送花、禮物，或準備驚喜給女生。不過她也補充有些台灣朋友表示，因為在追求階段，倆人關係還不確定，所以送禮物是不需要的，若追求失敗，到頭來會變一場空，所以會以「不要幫別人養老婆」為原則。不少網友看了Xiao Yang的影片後，紛紛留言「在台灣如果男生告白被拒後還持續不斷的追的話，多數台灣女生不是會受感動而是會覺的你很煩」、「台灣追一個女生如果花上好幾年那就是笨蛋了，因為不可能追得到的，我就曾經是那種笨蛋」、「台灣男生很不浪漫，真的，我也常常被念，呵呵呵」、「如果被拒絕還一直追求只會造成女方的困擾而已」。（編輯：郭佩蓉）