對台男印象又急又短？越南妹揭「1關鍵」：速度快到暈倒

你對於台灣男生的印象是什麼呢？最近有名來自越南的年輕女子「Xiao Yang」，她在自己的Youtube頻道發表對於「台灣男生的看法」，她提到台灣男生十分貼心，不僅很疼女友以外，她自己也曾被台灣男性友人做出貼心舉動感到很暖心，可是，台男在「追女生」這件事上，卻讓她直呼「速度短到令人暈倒」。

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Xiao Yang來台讀書一段時間，如今也在台灣生活，她提到對於台灣男生的好印象，她有次跟一個朋友走在路上，會有車輛從旁經過，那位朋友就對他說「你走裡面好了，外面很危險」，就邊說邊拉著她的手，讓她走內側，讓她超驚訝及感動，因為她從未感受到這樣簡單的關心，就算只是普通朋友也一樣，「只是一個小動作，就動到女生的心了」，但越南男生似乎都不會這樣做。

▲一名越南年輕女子在Youtube頻道發表對於「台灣男生的看法」。（圖／翻攝自Xiao Yang Youtube頻道）

她也補充，大部分台灣男生在追求女生時，並沒有常送女生禮物的習慣，但在越南就不同了，男生會在各種節日送花、禮物，或準備驚喜給女生。不過她也補充有些台灣朋友表示，因為在追求階段，倆人關係還不確定，所以送禮物是不需要的，若追求失敗，到頭來會變一場空，所以會以「不要幫別人養老婆」為原則。