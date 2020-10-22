房市／高雄文山特區買氣暴棚　買方偏愛10年屋

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信義房屋鳳山文山店店長莊麗蓉指出，近期文山特區交易熱絡，以首購、換屋族群為大宗，置產客也不少，各類買方同步出籠的原因相當一致，都是因房貸利率低、市場熱錢多，尤其自住客更會擔心房價上漲速度快因而紛紛出手。
房市大環境熱，何以文山特區買氣特別高？莊麗蓉指出，文山特區屬重劃區，屋齡相對年輕，以整個高雄來說，同樣預算在文山特區能買到屋齡相對較新的房子，即使公設比相對高一些，但因當地生活機能完整，且綠覆率高，仍受許多買方青睞。
據她觀察，無論首購或換屋，若選擇買在文山特區，考量屋齡與預算後，首選都是10年內成屋，另外，3至5年新古屋、20年內中古屋詢問度亦高；文山特區近高雄長庚與正修科大，也能吸引醫生、教授客群，而這類買方預算就會拉更高，以2000至3500萬中高總價住宅為主。至於置產的客戶，考量當地租屋市場也很活絡，2至4房每月租金落在1.2萬至2.5萬間，投資報酬率不低，因此也會選擇買入屋齡相對新的大樓產品來收租。
除住宅產品外，莊麗蓉說，文山特區總價2000至5000萬店面買氣也很熱，主要是近年人口移入多，經營餐飲、服飾、藥妝及藥局等，生意都不錯，即使租金逐步調漲，仍有業者願意承租，進一步推升店面買氣。