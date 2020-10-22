房市／高雄文山特區買氣暴棚　買方偏愛10年屋

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房市／高雄文山特區買氣暴棚　買方偏愛10年屋

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-10-22 08:00:00

文山特區
▲文山特區今年第三季交易價量相較去年同期雙雙成長。（圖／NOWnews資料照片）
《高雄實價網》統計，今年第三季文山特區交易量107件、住宅均價25.26萬雙雙創下歷年新高，尤其交易量跟上一季及去年同期相比，翻數倍成長。在地房仲同樣觀察到，台灣房市大環境熱絡，首購、換屋、置產客戶紛紛出籠，之所以文山特區特別夯，主因是當地屋齡新且生活機能完善，深受買方喜愛。
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根據《高雄實價網》今年第三季文山特區土地與建物交易量107件，比上一季58件多了1倍，與去年同期28件相較，更增加3.8倍之多；價格方面，今年第三季大樓、華廈、公寓等區分建物均價25.26萬創歷年新高，與上季23.76萬相比有6%增幅，與去年同期21.2萬，更有19%漲幅。
信義房屋鳳山文山店店長莊麗蓉指出，近期文山特區交易熱絡，以首購、換屋族群為大宗，置產客也不少，各類買方同步出籠的原因相當一致，都是因房貸利率低、市場熱錢多，尤其自住客更會擔心房價上漲速度快因而紛紛出手。

房市大環境熱，何以文山特區買氣特別高？莊麗蓉指出，文山特區屬重劃區，屋齡相對年輕，以整個高雄來說，同樣預算在文山特區能買到屋齡相對較新的房子，即使公設比相對高一些，但因當地生活機能完整，且綠覆率高，仍受許多買方青睞。

據她觀察，無論首購或換屋，若選擇買在文山特區，考量屋齡與預算後，首選都是10年內成屋，另外，3至5年新古屋、20年內中古屋詢問度亦高；文山特區近高雄長庚與正修科大，也能吸引醫生、教授客群，而這類買方預算就會拉更高，以2000至3500萬中高總價住宅為主。至於置產的客戶，考量當地租屋市場也很活絡，2至4房每月租金落在1.2萬至2.5萬間，投資報酬率不低，因此也會選擇買入屋齡相對新的大樓產品來收租。
除住宅產品外，莊麗蓉說，文山特區總價2000至5000萬店面買氣也很熱，主要是近年人口移入多，經營餐飲、服飾、藥妝及藥局等，生意都不錯，即使租金逐步調漲，仍有業者願意承租，進一步推升店面買氣。
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