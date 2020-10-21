NOW辯風向／川普級隊友狂插嘴！杜力崩潰喊卡　雙方笑翻

年輕人出社會後究竟是否該給孝親費？類辯論談話節目《NOW辯風向》今（21）日於《NOWnews今日新聞》影音平台直播推出第七集，透過相聲大師宋少卿和女神阿樂共同主持，邀請重量級來賓資深藝人梁赫群、多次入圍金鐘的葉欣眉和居台17年的美國混血藝人杜力，大戰3位頂尖年輕學生辯士，討論過程呈現世代差異和東西方文化衝突，場面更一度失控，讓杜力崩潰阻止隊友「川普級」發言，掀起網友熱議。

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節目一開始，主持人阿樂就分享了自己和哥哥合買一台全新的iPhone 12送給媽媽，宋少卿不但稱讚阿樂這份表現心意，也立刻帶到本集節目討論主題「出社會後該給父母孝親費嗎？」，光是辯論開始之前，阿樂就公布了目前網友的投票數據，支持年輕人出社該給孝親費的比例就高達74%，而站在反對立場的僅有26%，比例相當懸殊。

正方首先派出具有美國血統的杜力出面論述，居台已經久達17年的杜力就認為，儘管深受西方教育和價值觀的洗禮，他在台灣待過這些時間後也相當認同年輕人該給孝親費的說法，他提到孩子從小由父母撫養長大，有工作能力後也應該付出相對應的費用，像他自己就會出錢替母親辦生日派對。

▲杜力待在台灣後也完全認同給孝親費的觀念。（圖／NOWnews）

反方則由左丹奴質詢答辯，他先是指出孝親費的用意應該是發自內心的孝順，和「為了維持基本生活」的撫養費是不同的，更指出「給錢不代表孝親，孝親也不一定要給錢」，接著更就正方立場拋出疑問「新聞出現殺害父母的情況，是不是他只要給錢以後，再殺害父母，就代表他有孝親了呢？」。

沒想到左丹奴質詢過程中，梁赫群一度提醒左丹奴「別用太艱澀的詞彙來詢問」，同隊的葉欣眉也出面替一時無法回應的杜力翻譯，更是火力全開為正方立場護航，強調孝親費不僅是小孩對家長的「投資」，更是孝順的表現。現場一度失控，讓杜力也忍不住崩潰喊卡，阻止隊友「川普式」的插嘴搶答反擊，讓不少直播網友也笑翻。

▲雙方言語交火激烈，一度讓杜力阻止隊友「川普式插嘴」，就連宋少卿在一旁也笑歪。（圖／NOWnews）

經過好一番唇槍舌戰後，下一輪的辯論中代表正方的梁赫群與反方辯手關閎文，兩人皆拿出了自己為人父的親身經驗來證實自己的論點，反方的關閎文強調不該問應不應該而是該問願不願意，他以自己女兒為例，解釋女兒是否結婚、給孝親費都是她「個人的決定」，而非整個社會體制給她的壓力。

他接著舉例在現在「給孝親費是天經地義」的觀念，不僅拿的人會陷入無限比較，給孝親費的年輕人更會陷入心不甘情不願的情緒，甚至被嫌棄，陷入情緒勒索的窘境，但若是處在本來就不用給孝親費的社會，這筆錢給了家長反倒是一筆「意外之財」，更不會因為金額數字而有所不滿。

梁赫群對此則指出「養兒方知父母恩」，自己撫養4歲的小孩後才知道父母的辛苦，孝順不但是我們特有的文化，更指出孝親費是孝順的延伸，他也舉自己父親為例，表示在他自己童年時，父親就會在兒女面前包紅包給爺爺奶奶，這樣的典範正代表著彼此關心、孝順的溫暖情懷；而孝親費也不僅僅是現金等物質方面的資助，與家人共處、陪伴的時間也是某種程度的「孝親費」。

節目最後進入最終環節，正方派出葉欣眉來回答，針對網友提問「若是家長對孩子不好，小孩長大後也該給孝親費嗎？」，而葉欣眉則認為每個家長都有可能用過錯的方式教育小孩，孝親費是心意的表現，更能讓家長維持生活品質，就連宋少卿都點頭叫好；而反方的Sheyrl則總結反方認為「孝親費不該成為義務」，發自內心孝順的表現不光是給錢，陪伴才是更重要的。

▲最後葉欣眉回應網友的觀點也讓宋少卿不禁在背後狂點頭認同。（圖／NOWnews）

節目最後公布了觀賞直播的網友投票結果，經過一番答辯後，支持反方者提升到31%，正方則來到69%，主持人宋少卿最後也強調其實兩方的論點都相當合理，更是感人的提到「態度」才是首當其要，家長和子女都該好好對待彼此。

《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！（編輯：楊智傑）