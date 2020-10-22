女嫌住台灣「BMI無限飆升」！暗黑主因被抖出：無可避免

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女嫌住台灣「BMI無限飆升」！暗黑主因被抖出：無可避免

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-22 13:11:06｜update2020-10-22 13:20:14

肥胖
▲一名女網友指出，住在台灣BMI（身體質量指數）會無限飆升，文中她也透露關鍵原因，而引起許多人討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
近年來國人愈趨重視身體健康，不僅會加強運動頻率，飲食方面也開始以少油少鹽少糖為選擇標準。不過，就有女網友指出，自己認為住台灣BMI（身體質量指數）真的會無限飆升，內文中她也透露關鍵原因，讓她無奈大嘆「應該是無可避免的啦！」
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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示台灣可以走路的地方真的太少，且台灣許多女生的脂肪率其實都偏高，她而對比國外，透露外國重視人行，街上到處都可以安心地行走，車也都會禮讓行人，「自然外國人就會很喜歡走路，走多了，因為是有氧運動，體脂肪當然就不會高」。她解釋，許多人認為台灣飲食導致國人容易肥胖，但原PO卻不這麼認為，反而指出國外食物都比台灣來得容易肥胖，因此讓她斷言「台灣人不走路」是主因。
原PO也表示，台灣路上的空氣汙染程度很嚴重，「跟人相同高度的PM2.5好幾管在那邊噴，噴到我真的受不了QQ，等紅燈的時候，太多輛就真的會無法呼吸，太臭了」，這樣的情形，就讓她無奈直嘆「所以台灣人平均體脂肪率高，應該是無可避免的啦！真的沒地方可以走路」。

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光後，就引來網友討論，「環境不友善行人是真的，騎樓人行道堆東西還高低不一，過馬路車也不一定讓行人」、「美國飲食肥，台灣人普遍運動習慣差沒錯」、「確實環境不友善會讓整體國人數字較高，不是每個人都那麼自律的運動」、「重點是有時候人行道，店家還是會擺滿東西，讓人行道更狹小」、「這是真的」。

但有網友亦提出不同看法，「台灣健身房比日韓便宜超多，北部還有一堆便宜的運動中心，這些你怎麼不看了」、「台北健身房密度超高，沒多遠就會看到一間，運動人口其實很多」、「改善飲食才是正道，如果走路有用，我一天走1萬多步怎麼沒瘦」。
事實上，根據國民健康署102-105年「國民營養健康狀況變遷調查」，我國成人過重及肥胖盛行率達45.4%，而肥胖恐會造成心血管疾病、高血壓、高血脂等疾病。對此，國民健康署也呼籲民眾，透過充足睡眠、規律運動和每日5份鮮食蔬果3種方式調整生活，就能預防肥胖找上門。（編輯：陳雅雲）
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