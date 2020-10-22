女嫌住台灣「BMI無限飆升」！暗黑主因被抖出：無可避免

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原PO也表示，台灣路上的空氣汙染程度很嚴重，「跟人相同高度的PM2.5好幾管在那邊噴，噴到我真的受不了QQ，等紅燈的時候，太多輛就真的會無法呼吸，太臭了」，這樣的情形，就讓她無奈直嘆「所以台灣人平均體脂肪率高，應該是無可避免的啦！真的沒地方可以走路」。
貼文一曝光後，就引來網友討論，「環境不友善行人是真的，騎樓人行道堆東西還高低不一，過馬路車也不一定讓行人」、「美國飲食肥，台灣人普遍運動習慣差沒錯」、「確實環境不友善會讓整體國人數字較高，不是每個人都那麼自律的運動」、「重點是有時候人行道，店家還是會擺滿東西，讓人行道更狹小」、「這是真的」。
但有網友亦提出不同看法，「台灣健身房比日韓便宜超多，北部還有一堆便宜的運動中心，這些你怎麼不看了」、「台北健身房密度超高，沒多遠就會看到一間，運動人口其實很多」、「改善飲食才是正道，如果走路有用，我一天走1萬多步怎麼沒瘦」。
事實上，根據國民健康署102-105年「國民營養健康狀況變遷調查」，我國成人過重及肥胖盛行率達45.4%，而肥胖恐會造成心血管疾病、高血壓、高血脂等疾病。對此，國民健康署也呼籲民眾，透過充足睡眠、規律運動和每日5份鮮食蔬果3種方式調整生活，就能預防肥胖找上門。（編輯：陳雅雲）