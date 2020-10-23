搭捷運竟遇「螃蟹平移法」進站　眾人全看傻：這種人超多

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搭捷運竟遇「螃蟹平移法」進站　眾人全看傻：這種人超多

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-23 11:02:12

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▲搭捷運竟遇「螃蟹平移法」進站，眾人全看傻。（示意圖／公關照片）
台北捷運是許多上班族及學生通勤的交通工具之一，每每到了上班課時間總是人潮洶湧，而近日就有一位網友在網路上分享他自身所遇到的事情，當他要進入捷運站時，卻遇到了一位乘客進站時用了「螃蟹平移」的方法進站，這個招數讓眾人全看傻，紛紛直呼「這種人超多」，引起熱議。
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▲捷運。（示意圖／翻攝自維基百科）
▲捷運。（示意圖／翻攝自維基百科）
這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「有些人進捷運站很愛平行移動」的文章表示，「剛剛要刷卡進站，那時候沒什麼人，進站也只有兩個刷卡通道，兩邊剛好都正有一個人要走」，於是原PO選擇了左邊的通道後表示，「前面的人已經刷完要離開要輪到我，我正要伸手去嗶卡的時候，右邊那個通道的那個人，已經半個人在右邊通道裡面，就把手伸過來左邊通道嗶卡，然後直接平行移動過來插在我前面刷卡進站」，這樣的「螃蟹平移」法讓大量鄉民看傻眼。
而此舉也讓原PO超傻眼，雖然表面上沒說什麼，但心裡真的覺得超沒禮貌，甚至更直言「這種人到底在想什麼啊？真的很討厭看到刷票口平行移動的人，更常的是明明已經排到某一排裡面，又要去別排插隊，直接搶先在別排已經排好的人前面」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
▲捷運進站。(示意圖，圖中人物與文章中內容無關／記者黃守作攝，2020.04.06)
▲捷運進站。(示意圖，圖中人物與文章中內容無關／記者黃守作攝，2020.04.06)
網友們紛紛看傻表示「這種人真的超多」，「跟插隊一樣，超沒公德心的」、「這種人很多耶，完全無視後面的人，螃蟹嗎」、「有些人還真的搞不清楚所在通道的刷卡閘是左或右的」、「這在公路上就是會橫著開車的那種，完全插隊仔啊」、「感應爛也不能插隊啊」、「這種人都是開車不會注意後方來車，自顧自切的那種三寶，超自私」。（編輯：王柏文）
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