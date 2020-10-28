NOW早報／台南真不用蓋捷運？內行抖「缺陷」：會爽錯人

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貼文一出，不少在地網友紛紛回應「我認真，台南蓋捷運真的建商爽的比在地人多」、「台南捷運是用來炒周邊房地產用的好嗎，到哪騎摩托車都方便」、「沒有需求而硬蓋，不會顯現進步城市，房價也飆漲」、「蓋了房子就買不起了」、「真心不懂雙北跟桃園以外的地方幹嘛蓋捷運...」、「一蓋房價就去了，根本不需要」。
今日天氣／東北風逐漸增強！全台變天最冷時間曝光
今（28）日白天仍然是秋高氣爽的天氣，僅東半部、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區偶有零星雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，而晚間開始，東北風稍為增強，北部及東半部有局部短暫雨；氣溫方面，今天清晨低溫在21至24度間，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫25、26度，其他地區高溫都在28度以上，中南部更可達31至33度，相當溫暖，日夜溫差大，民眾出門記得攜帶外套保暖。
週四（29日）起至週六（31）日，受到東北風影響，全台水氣增加，周四至周五上半天水氣較多，周五下半天起漸轉乾涼，周五晚至周六清晨，台南以北及東半部地區低溫僅18至21度，高屏也只有22、23度，沿海、空曠地區及近山區氣溫可能會更低一些。
接種流感疫苗有禁忌！疾管署提醒：「5種人」不適合施打
受到新冠肺炎影響，今（2020）年接種「流感疫苗」的人大幅提升，不過，疫苗與其他藥品一樣，恐造成副作用，接種後可能會出現注射部位疼痛、紅腫，少數人則會有全身性的輕微反應，然而近日不斷傳出民眾施打疫苗後，身體出現狀況，事實上，衛福部疾管署早在官網《季節性流感疫苗Q&A》專區中提醒，「5種人」不適合施打。
包含「發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種」、「出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種」、「先前接種本疫苗6週內曾發生Guillain-Barré 症候群者，宜請醫師評估」、「已知對蛋之蛋白質有嚴重過敏者，可在門住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開」、「其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。」
反制美國！北京點名6家美媒 限時7天內繳交資料
美國國務院先前將《新華社》、《中國中央電視台》、《人民日報》及《環球時報》等9家中國官媒列為「外國使團」，本月22日又再增添6家中媒到名單中，聲稱它們為北京在海內外從事大外宣，引發中方不滿。
有鑑於美方的不當行為，中方決定，要求《美國廣播公司》（ABC）、《洛杉磯時報》、《明尼蘇達公共電台》、《美國國家事務出版公司》、《新聞周刊》、《美國專題新聞社》等6家美國媒體駐中國的分社，自10月27日起的7天內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。
小鬼猝逝完整解剖報告出爐 確認死因為心血管問題
小鬼（黃鴻升）於上個月16日在自家猝逝，享年36歲，噩耗讓親友、粉絲難過不已。當時檢警相驗遺體，初步判定排除外力介入。而他的遺體則是在9月18日移至板橋殯儀館相驗，而檢驗報告也在（27）日出爐，確認死因是心血管問題。
好市多驚見超低價！內行「2招」撿便宜：一秒辨識出清品
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有女網友指出，自己在逛賣場時看到商品出現超低價，讓她十分震驚。對此，就有內行人曝光「2招」就能馬上辨識出是否為出清品。
其中就有內行人透露，其實從「販售價格」和「商品貨號」兩處來看，就可以觀察出該商品是否為出清特價品，只要價錢結尾為「7」，貨號尾有「*」的符號，就指出該商品為出清狀態，「7結尾就是清庫存啊...」、「出清或即將下架，價錢結尾為7，貨號尾有*」、「那個尾數7+*就是答案」、「*跟價格尾數7 表示出清存貨絕響了」。