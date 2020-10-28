「毛小孩溺斃」飼主走不出來　醫曝背後鼻酸結局

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書田診所精神科主任醫師施姸安表示，創傷後壓力症候群（PTSD）是指當親身經歷、目睹到威脅生命或極重大的傷害時，往往會有極度害怕、恐懼或無助感，可以透過四種創傷後反應來診斷，像是再次經驗創傷事件的感覺、逃避、情緒麻木，以及警覺性增加，且症狀持續超過一個月以上。
施姸安提到，遭遇意外事件、目睹親人、寵物等關係親近者的突然死亡、孩童時期遭受身體或心理上的虐待、經歷性侵害、暴力攻擊、戰爭、自然災難、霸凌等，都容易引起創傷壓力症候群。
創傷後壓力症候群如何治療？施姸安說明，包含生理、心理、社會三層面，生理層面主要是藥物治療，抗憂鬱、抗焦慮藥物，或其他輔助藥物；心理層面會協助認知重建，幫助找出不合理的信念，並且去對抗，進而採取更實際的想法和行動來平衡情緒，配合行為治療讓患者能夠去面對與壓力事件有關的人、事、物、情境或情緒，最後社會層面，則是會讓患者和家人了解關於創傷後壓力症候群的症狀，以及可得到的幫助和治療，讓他們知道這樣的情況在重大災難之後是正常的，且經過一定的治療程序和時間是可以克服。
另外醫師也強調，創傷後壓力症候群若長期未接受治療，可能會引起生理上症狀，如：頭痛、胃痛、消化系統不適、氣喘、頭暈等，心理上會陷入憂鬱、焦慮，或是出現偏差行為、厭食或暴食；甚至開始出現人際關係問題、酒精與藥物濫用、自傷行為等。
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