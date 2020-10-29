房市／高房價入住精華區不易　高雄前金區一人戶宅暴增

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國家政策研究基金會也曾發布報告指出，一人戶越多，顯示該區域發展有兩種可能。都會區就業機會多，吸引人口移入，但因房價和消費水準也高，總價較低的小宅愈趨風行，使一人戶增加，另外也可能與節稅、學區設籍有關；至於非都會區則多因人口外移、人口老化等原因，使一人戶較多。
在高雄市中，今年前兩季前金區一人戶占比都逾4成，是各區最高；若觀察同期住宅買賣面積，前金區15坪以下交易比例也是全市少數超過3成，而且交易量比15至25坪、25至35坪等「標準型住宅」還多。信義房屋成功漢神店店長吳光祐分析，前金從早期就是高雄傳統文教區，吸引許多小家庭居住，兒女長大成家立業後，不少人選擇搬至新建案較多、房價相對親民的北高雄新興區域，使家戶人口減少；與此同時，前金區屬於市中心精華區，近醫院、學校，各項機能也很豐沛，能夠吸引退休或單身人士購買小宅居住。
吳光祐也指出，事實上，以高雄市精華區來說，近幾年新推案雖偏向小宅，但建商考量利潤及套房產品貸款難易度，仍以2、3房產品為主力，套房數量相對還是較少，因此若要在前金區等市中心買小坪數套房，屋齡20年以上中古屋也是選擇之一，且價格還親民許多，總價200萬左右就能買到。