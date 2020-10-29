超神準！6種吃地瓜方式喜歡哪一個　答案看出你的優缺點

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二、剝成一半吃
三、邊剝皮邊吃
四、切成一口大小的塊狀來吃
五、垂直切成兩半
六、剝除所有外皮後才吃
＃選擇「直接連皮一起吃」
你的優點在於個性十分大膽，不喜歡考慮太多，心意已決就會直接執行，且很容易達成目標，這樣的人動作十分迅速，不管什麼事都能快速完成。缺點是時常因別人的意見或外在條件而被影響，導致與他人產生溝通不良的情況。
＃選擇「剝成一半吃」
你的優點是處於一個團隊中，都能和大家團結合作，個性上讓人認為十分容易親近且友善。缺點是對自己不太有自信，總會擔心自己沒有吸引力、沒有魅力，而害怕在團體中被遺忘。
＃選擇「邊剝皮邊吃」
你的優點是可以一心多用，做事方面能快速找出有效率的方式，做事敏捷而有效率，因此經常受到誇讚。缺點是因想要高效完成工作，導致忽略小細節或是其他意見。但矛盾的是，這樣的你在時間緊湊的情況下，又容易因為擔心小細節而延遲。
＃選擇「切成一口大小的塊狀來吃」
你的優點行為舉止總是很優雅，內心開闊，以廣闊的眼光看待世界不同人事物，能看清每個事物的本質。缺點則是因不想暴露自己的缺點，而低估自己的能力，對自己沒有自信，不想去嘗試闖出舒適圈，去挑戰其他新鮮事。
＃選擇「垂直切成兩半」
你的優點是很有自己的想法，對人事物都有自己獨到的一套見解，常常可以提出很特別的想法，且因個性幽默有趣，受到周遭人的歡迎。缺點是因主觀意識太強，在問清楚細節前，就會直接否決舊的思想和制約，此外也容易有拖延症，總是在工作、任務最後一刻才完成事情。
＃選擇「剝除所有外皮後才吃」
你的優點是不會半途而廢，能心無旁鶩地完成一件事，且在開始前都會將相關資訊提前做好準備，此外你也能虛心向他人詢問意見。缺點是沒辦法一心二用，且因需要較多時間準備，可能導致動作過慢而讓良機錯失。（編輯：陳雅雲）