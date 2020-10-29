超神準！6種吃地瓜方式喜歡哪一個　答案看出你的優缺點

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超神準！6種吃地瓜方式喜歡哪一個　答案看出你的優缺點

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-29 18:01:09｜update2020-10-29 18:05:32

地瓜
▲日本一位心理諮詢師あん茉莉安，透露從「吃地瓜的方式」也能看出一個人的性格特質。（圖／翻攝BIGLOBE）
每個人生活中總會有些習慣，而這些行為其實就能反應出一個人內心的性格。根據《BIGLOBE（ビッグローブ）》報導，日本一位心理諮詢師あん茉莉安透露從「吃地瓜的方式」能看出一個人的性格特質，她也列出以下6種方式供大家選擇，以此測出你的優缺點。
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一、直接連皮一起吃
二、剝成一半吃

三、邊剝皮邊吃

四、切成一口大小的塊狀來吃

五、垂直切成兩半

六、剝除所有外皮後才吃

▲你吃地瓜的方式是哪種？（圖／翻攝BIGLOBE）
▲你吃地瓜的方式是哪種？（圖／翻攝BIGLOBE）
＃選擇「直接連皮一起吃」

▲直接連皮一起吃。（圖／翻攝BIGLOBE）
▲直接連皮一起吃。（圖／翻攝BIGLOBE）
你的優點在於個性十分大膽，不喜歡考慮太多，心意已決就會直接執行，且很容易達成目標，這樣的人動作十分迅速，不管什麼事都能快速完成。缺點是時常因別人的意見或外在條件而被影響，導致與他人產生溝通不良的情況。

＃選擇「剝成一半吃」

▲直接連皮一起吃。（圖／翻攝BIGLOBE）
▲直接連皮一起吃。（圖／翻攝BIGLOBE）
你的優點是處於一個團隊中，都能和大家團結合作，個性上讓人認為十分容易親近且友善。缺點是對自己不太有自信，總會擔心自己沒有吸引力、沒有魅力，而害怕在團體中被遺忘。

＃選擇「邊剝皮邊吃」

▲邊剝皮邊吃。（圖／翻攝BIGLOBE）
▲邊剝皮邊吃。（圖／翻攝BIGLOBE）
你的優點是可以一心多用，做事方面能快速找出有效率的方式，做事敏捷而有效率，因此經常受到誇讚。缺點是因想要高效完成工作，導致忽略小細節或是其他意見。但矛盾的是，這樣的你在時間緊湊的情況下，又容易因為擔心小細節而延遲。

＃選擇「切成一口大小的塊狀來吃」

▲切成一口大小的塊狀來吃。（圖／翻攝BIGLOBE）
▲切成一口大小的塊狀來吃。（圖／翻攝BIGLOBE）
你的優點行為舉止總是很優雅，內心開闊，以廣闊的眼光看待世界不同人事物，能看清每個事物的本質。缺點則是因不想暴露自己的缺點，而低估自己的能力，對自己沒有自信，不想去嘗試闖出舒適圈，去挑戰其他新鮮事。

＃選擇「垂直切成兩半」

▲垂直切成兩半。（圖／翻攝BIGLOBE）
▲垂直切成兩半。（圖／翻攝BIGLOBE）
你的優點是很有自己的想法，對人事物都有自己獨到的一套見解，常常可以提出很特別的想法，且因個性幽默有趣，受到周遭人的歡迎。缺點是因主觀意識太強，在問清楚細節前，就會直接否決舊的思想和制約，此外也容易有拖延症，總是在工作、任務最後一刻才完成事情。

＃選擇「剝除所有外皮後才吃」
▲剝除所有外皮後才吃。（圖／翻攝BIGLOBE）
▲剝除所有外皮後才吃。（圖／翻攝BIGLOBE）
你的優點是不會半途而廢，能心無旁鶩地完成一件事，且在開始前都會將相關資訊提前做好準備，此外你也能虛心向他人詢問意見。缺點是沒辦法一心二用，且因需要較多時間準備，可能導致動作過慢而讓良機錯失。（編輯：陳雅雲）
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