美國大咖電音DJ貼文藏驚喜　外國粉絲直呼：台灣真幸福

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美國大咖電音DJ貼文藏驚喜　外國粉絲直呼：台灣真幸福

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-10-29 19:00:00

週二，美國知名DJ貼出機場登機照，並公布目的地是台灣，吸引粉絲關注。
▲週二，美國知名DJ貼出機場登機照，並公布目的地是台灣，吸引粉絲關注。(圖|翻攝自Kayzo/推特)
The China Post報導，全球疫情升溫，各種大型活動紛紛宣布停辦，而台灣身為防疫模範生尚能舉辦演唱會活動令外國人相當羨慕。週二，美國知名DJ貼出機場登機照，並公布目的地是台灣，吸引粉絲關注。
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Kayzo週二在推特PO出與友人的登機照，配文寫道：「距離上一次搭飛機彷彿一輩子之久，台灣。」 這位29歲DJ在文末加上台灣國旗以及飛機的表情符號。 粉絲看到貼文紛紛回應表達羨慕之情，並祝福他旅途平安，同時好好享受待在台灣的美好時光。 
原來，Kayzo來台是為了參加即將於11月登場的超世代音樂節(Road to Ultra)。「Ultra Taiwan」邀請多組國際重量級電音藝人，除了瘋狗Kayzo之外，還有 DJ Alesso、Slander、Vini Vici。 在全球受疫情困擾之下，台灣能如期舉辦大型音樂盛事「Ultra Taiwan」令許多外國粉絲羨慕不已。 
「Ultra Taiwan」預計將於11月14日在大佳河濱公園登場，購票請上KLOOK官網。  
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