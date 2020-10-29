美國大咖電音DJ貼文藏驚喜　外國粉絲直呼：台灣真幸福

The China Post

報導，全球疫情升溫，各種大型活動紛紛宣布停辦，而台灣身為防疫模範生尚能舉辦演唱會活動令外國人相當羨慕。週二，美國知名DJ貼出機場登機照，並公布目的地是台灣，吸引粉絲關注。

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Kayzo週二在推特PO出與友人的登機照，配文寫道：「距離上一次搭飛機彷彿一輩子之久，台灣。」 這位29歲DJ在文末加上台灣國旗以及飛機的表情符號。

「Ultra Taiwan」預計將於11月14日在大佳河濱公園登場，購票請上

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