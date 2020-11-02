房市／台南東區夯 10年前大樓房貸金額僅264萬元
房市／台南東區夯 10年前大樓房貸金額僅264萬元
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-02 18:00:00
近10年來台南房價漲勢凌厲，尤其是東區漲幅更是驚人。據金融聯徵中心資料顯示，若比較今年第二季與10年前同期電梯大樓的平均授信額度，房貸金額有151%漲幅，甚至屋齡0至9年的電梯大樓房貸金額，漲幅更達275%。專家指出，東區中古電梯大樓供不應求，致價格不斷上揚，新的大樓推案又因土地成本高及地方建設帶動下，開價亦高，才會讓東區房價呈現如此漲幅。
根據金融聯徵中心公布的房貸統計資料，台南市東區電梯大樓平均授信額度逐年增加，今年第二季664萬，與2010年同期264萬相較，房貸金額有151%的漲幅；僅看屋齡0至9年的電梯大樓，今年第二季平均授信額度1157萬，與10年前同期僅308萬相較，漲幅更達275%。信義房屋台南文化店店長陳佳興分析，東區電梯大樓價格漲，應是兩大原因造成。第一，東區近期建設議題多，例如南紡二期預定今年耶誕節試營運、明年第一季正式營運，另有平實營區、捷運議題發酵。
第二，東區屬於台南市蛋黃區，土地取得成本高昂，無論是新建電梯大樓或透天厝，價格越來越高，這種情況下，買方對於中古華廈和大樓的需求提高，但因供給量相對稀缺，價格一路從當年300至500萬能買到3房平面車位，穩定上揚至如今700萬左右。陳佳興也表示，今年初新冠肺炎疫情較為嚴重，許多自住客持觀望態度，但台灣疫情趨緩後，眼見房價並未下跌，甚至政府祭出房貸低利等手段，這波觀望的買盤紛紛出籠。