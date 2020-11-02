房市／鳳山車站革新 這條路逾30年老透天交易都增加了
房市／鳳山車站革新 這條路逾30年老透天交易都增加了
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-02 18:30:00
鳳山火車站將以「空中鳳城」概念新建大樓，引入電影院、青創空間等，也陸續完成周邊道路串聯工程。專家指出，過去曹公路雖是主要幹道，但因是無法連接其他路段的「無尾道路」，導致沿線透天厝詢問度較低；如今車站將改頭換面，路網又逐步串起，交易量有明顯成長。
鳳山車站新建大樓8月中發包，預計11月開工，2023年完工，未來一側為6層、另一側為10層，預計引入青創空間、電影院、運動中心、空中步道等設施。交通路網部分，過去火車站大門口雖位在曹公路，但與北側文衡路未直接相通，居住在車站北側如文山特區的民眾若要進出車站，必須繞路而行，去年10月貫通後，車程至少縮短一半；繼曹公路和文衡路貫通後，博愛路橫接曹公路的路段也在今年10月底通車，可疏散車站前東西向車流。信義房屋鳳山文山店專案經理許展誌表示，左營、高雄、鳳山高雄三大火車站，左營與高鐵共構，高雄車站也在進行翻新，鳳山站坐落於早期發展的商圈，地方上都很期待車站周邊也能展現新風貌。未來車站新大樓落成，加上周邊路網更便利，對區域最大助力就在於往來車站不需再繞路、生活機能更好，且鐵路地下化後沿線的綠化也有助美化市容。
許展誌進一步說明，曹公路雖然也是一條主要幹道，但過去屬於「無尾道路」，與文衡路、博愛路都無法串聯，往來車站不方便，曹公路沿線的透天1樓店面也較乏人問津，不若東西向的光復路、中山西路商業發展較為活絡。如今路網逐步串聯起來，曹公路正路上逾30年透天詢問度和交易量均有所提升，買來自住或店面收租的客戶都有。根據信義房屋統計各火車站點周邊實價登錄資料，鳳山站周邊透天厝銷售數量今年前三季交易達78件，；若看整體住宅交易量，今年第三季112件，是今年各季新高。