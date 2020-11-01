台灣同婚都過了昨天幹嘛遊行？眾狂讚「一關鍵」：不意外

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▲網友討論為何台灣同婚已經通過，還要上街遊行。（圖／NOWnews資料照）

對於此活動，第十八屆台灣同志遊行總召小鯨表示，同志遊行已來到第十八屆，從看見同性戀，到今年的成人之美，代表同志社群不再只是需要被看見，也彼此理解、尊重各自認同，成就自己，也成就他人。（編輯：張嘉哲）