台灣同婚都過了昨天幹嘛遊行？眾狂讚「一關鍵」：不意外
台灣同婚都過了昨天幹嘛遊行？眾狂讚「一關鍵」：不意外
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-01 09:35:37
第18屆台灣同志遊行昨（31）日登場，主辦單位表示，今年一共有13萬人共同參與，人人都有權利以最自在的方式生活，成就生命中的各種美好。對此，就有網友討論「台灣同婚都過了，為什麼還要遊行？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「平常沒在關注同志議題，昨天經過國父紀念館，才知道原來昨天是同志大遊行，但是台灣不是讓這些同性戀者結婚了嗎？為什麼還要遊行....當初的訴求不是已經達到了？」貼文一出，網友紛紛回應「能結婚，但社會普遍對於這些族群反對的人大有人在，支持他們持續讓社會了解同志族群」、「起初要被看見，現在要讓社會更了解他們，互相尊重！期待第19屆」、「社會還需要更多大眾互相尊重彼此，愛不分性別！所以還是要走上街頭」、「不意外吧，對於同志族群互相理解跟尊重，在台灣還要加強啊」、「昨天也到現場！氣氛超嗨，持續讓反對的人更了解同志族群，是很有意義的活動」。
對於此活動，第十八屆台灣同志遊行總召小鯨表示，同志遊行已來到第十八屆，從看見同性戀，到今年的成人之美，代表同志社群不再只是需要被看見，也彼此理解、尊重各自認同，成就自己，也成就他人。（編輯：張嘉哲）