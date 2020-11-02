哪幅畫最吸引你？秒測下半輩子將有哪種「享福好命」

人辛苦了大半輩子，就是為了將來的後半生能好好享福，而你的後半生又有哪種享福好命呢？塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號也分享了一個心理測驗，下面有四幅女人藝術畫，哪一幅最吸引你的注意力呢？選完就能知道你未來的享福好命！別忘了提醒朋友、閨蜜，一起提前預知好運喔。

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了一個心理測驗，哪幅女人藝術化最吸引你，秒測你下半輩子將有哪種「享福好命」。（圖／翻攝自微信官方帳號 塔羅星座艾菲爾老師）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了一個心理測驗，哪幅女人藝術化最吸引你，秒測你下半輩子將有哪種「享福好命」。（圖／翻攝自微信官方帳號 塔羅星座艾菲爾老師）

Ｂ、紅衣女人





Ｃ、托腮女人





Ｄ、芭蕾女人





-選好看答案-





答案Ａ、拿傘女人





孩子有成就





古時有母憑子貴，而你的後半生似乎也是這個道理。也許是上輩子做了許多好事，讓送子娘娘賜給你一個懂事聽話的小孩，他從小就聽話體貼、獨立自主、也不哭鬧，好帶的讓你身邊朋友都羨慕不已。而等孩子長大後，更是能憑自身努力獲得一番成就，而且孩子也非常孝順你，不只家中大小事都會幫忙，也會拿錢回家貼補家用，甚至還會出國贊助你與另一半出國遊玩，且時時刻刻都關心著你。有如此孝順體貼的孩子，真的是上輩子修來的福份。





答案Ｂ、紅衣女人





可一夜暴富





目前的你總覺得生活平淡如水，日復一日的庸庸碌碌，一點也不特別。不過等到下半生，你的人生將迎來一夜暴富的大好機會，也許是中了頭獎樂透、獲得巨額獎金，也可能是繼承了一大筆遺產、或投資賺到大錢，這筆天降的大好財富，簡直讓你笑到合不攏嘴、不知該如何是好了。當然得到大筆資金，也要懂得妥善運用，拿出部分來投資、捐款、做善事，或改善家庭、對自己有恩之人的生活，都會是非常好的運用方式，如此福報也能持續綿延長久。





答案Ｃ、托腮女人





老來福無煩惱





過去、甚至到現在的你總是忙碌於生活、事業，平日為工作煩惱，休假時也要張羅許多生活大小事，結婚生子後更是為老公小孩忙東忙西，偶爾喘息片刻，也是不禁自問自己到底為何而忙？幸好等到下半生，你的生活逐漸輕鬆起來，肩上的擔子一個個放下，讓你終於能好好享受自己的人生，也許是學些特別的手工藝、開間小店、或是各種出國遊玩，不管是哪種生活，你終於能夠為自己而活。所以再加把勁吧！現在的辛苦是為了將來能享受。





答案Ｄ、芭蕾女人





嫁到好老公





嫁到好老公，可說是大多數女孩的夢想了，而你的下半生正有這種好命。妳會嫁給一個疼你愛你、經濟條件更是不錯的專情老公，他對你百依百順，不管你有什麼心願，他都會想辦法為你實現，也會幫你分攤家事，若有婆媳問題等也會站在你這邊，偶爾還會耍浪漫，送你驚喜小禮物，也會安排出國玩，讓你們都能好好放鬆。嫁給如此優秀的老公，夫復何求？（編輯：郭佩蓉）

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