一打開愣住！「強迫症冰箱」曝光超療癒　網驚：根本超商

不少人身邊都會出現有「強迫症」的朋友，對於某些事情會有一定的堅持，對此，也有一名女網友發文分享一張冰箱內的照片，只見所有東西都被擺放地相當整齊，讓大批網友紛紛驚呆了，直呼「以為是超商的冰箱」。

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該名女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，她貼出一張照片，並表示「強迫症...的冰箱，好險我沒有，感覺好累」。而從照片上來看，產品上頭的字幾乎都是韓文，推測應不是台人家中的冰箱。

不過，乾淨明亮的冰箱內部，每項飲品、水果，甚至是糖果都被擺放的整整齊齊，光是飲品就有十幾項，也不見任何「缺角」，就像每拿了一瓶，冰箱主人就立刻補齊一樣。



▲有名女網友分享一張「強迫症」冰箱照。（圖／翻攝自《爆廢1公社》） 貼文一出，引起網友熱議，「我喜歡這樣，我家都很亂」、「好整齊好療癒」、「跟我家好像」、「我還蠻喜歡的，但自己做不到」、「這家應該都不開伙」、「好舒服喔」、「這冰箱超乾淨的」、「這是沒在煮飯的人的冰箱」、「這應該是韓國人的冰箱，韓國家庭通常都超過一個冰箱，我婆家有3個」。

也有許多網友紛紛表示，「我以為是超商的冰箱」、「我也會這樣欸，小孩說，媽媽我們家是7-11嗎」、「打開門還要叮噹一下，歡迎光臨」、「拿完直覺開始找櫃檯結帳」、「請支援收銀」、「根本來到超商吧」。（編輯：郭佩蓉）