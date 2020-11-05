房市／台南南區國宅房價雖漲 3房700萬內吸首購
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-05 18:00:00
近年台南房價漲幅大，網友在Mobile01向在地人提問，台南南區不少國宅的房價也直直漲，是否仍值得出手？在地房仲指出，南區有不少屋齡20餘年的電梯國宅，即使這2年總價已有約3成漲幅，但目前3房加車位700萬內可入手，對於首購乃至於換屋族頗具吸引力。
有其他網友回覆表示，以新建路國宅為例，部分是5層樓公寓，部分則是12層電梯大樓，周邊生活機能佳，若預算足夠，建議可買電梯國宅，雖成交價已上看600多萬，但室內空間大且方正；也有人分享住在國宅30多年經驗，認為建材不錯，屋內幾乎沒有裂痕。信義房屋金華店店長張榮表示，南區與中西區、安平區相鄰，之所以房價基期相對低，主要是早期多國宅，東南端又有機場、西側有工業區的緣故。不過，隨著國宅已過轉手限制的年限，買賣需求強勁，使價格也明顯走揚，電梯3房國宅的總價從早期400多萬，如今約需600多萬。
張榮進一步說明，雖然國宅的總價明顯走揚，這2年約有近3成漲幅，但整個大台南房地產價格都有顯著漲幅，尤其新建案價格更高，但公設比也高、室內坪數小，反觀國宅產品室內坪數多在30坪以上，總價仍相對低。因此他觀察，除首購族群特別喜愛鎖定低總價的電梯國宅，也有不少原本居住在老公寓的長輩，欲換屋至有電梯的國宅。至於機能部分，張榮表示，南區北段近中西區以及安平區的市政中心，車程都在10分鐘以內，而中段以後則多國宅社區，既距離市中心不遠，也近安平工業區，86快速道路也可順利銜接國道1號與3號。