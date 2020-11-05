川普一夕痛失2關鍵州！最大「疑點」揭曉：準備選到明年

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川普一夕痛失2關鍵州！最大「疑點」揭曉：準備選到明年

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-05 10:56:58

▲美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）。（圖／達志影像.2016.5.4）
▲美國大選開票持續進行，川普目前選舉人票數落後。（圖／達志影像／美聯社）
美國總統大選開票已進入白熱化階段，而川普的開票氣勢原先高漲，不少關鍵州票數都保持領先，不料，卻突然間被拜登反超，接連失守的包括「威斯康辛州」以及「密西根州」。對此，就有網友討論「川普為什麼一夕變天爆輸了？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「哇！這什麼情況，昨天看了一下算一算川普是穩贏啊，怎麼睡一覺起來密西根也去了啊，搖擺州突然逆轉是發生什麼事啊？我到底錯過什麼，搞到現在川普被一夕變天....有點囧」。
貼文一出，網友紛紛回應「郵寄選票陸續到了啊，都支持拜登的」、「郵寄選票的關係，接下來準備選到明年，川普一定去提告的哈哈」、「本來都開親自投票川普領先，郵寄選票都支持拜登，直接超車」、「鐵戰到明年，郵寄選票漏洞真的是有」、「郵寄選票都挺拜登啊，但這很弔詭啦，有作弊也不知道怎麼查證」。

▲民主黨候選人拜登目前已拿下264票，領先川普的214票，僅差6票就能勝選。（圖／美聯社／達志影像）
▲民主黨候選人拜登目前已拿下264票，領先川普的214票，僅差6票就能勝選。（圖／美聯社／達志影像）
而根據《俄羅斯衛星社》報導，美國前財政部助理部長羅伯斯（Paul Roberts）就出面表示，儘管美國總統大選的計票作業仍在進行中，但此次因疫情影響，郵寄選票的人數大幅增加，不僅使得開票作業受到延宕，也讓這次的大選存在舞弊的可能性。

羅伯斯指出，大規模的郵寄選票等同於替美國大選打開了作弊之門，然而舞弊卻很難被證明，加上共和黨支持者傾向親自投票，因此郵寄選票所開出的結果較有利於拜登。他也表示，川普原本在威斯康辛州與密西根州等地區保持領先，怎知結果卻突然翻盤，讓他也感到很驚訝。
而目前尚有5州仍未開出，包含賓州、北卡羅來納州、喬治亞州、阿拉斯加州以及內華達州，民主黨陣營認為，這關鍵5州，郵寄選票多支持拜登，隨著都會區陸續開出，最後將勝出；而川普陣營希望透過司法程序，維持目前搖擺州小幅領先優勢，停止曠日廢時計票衍生變數，兩陣營律師團都已待命。（編輯：張嘉哲） 
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