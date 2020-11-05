川普一夕痛失2關鍵州！最大「疑點」揭曉：準備選到明年

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貼文一出，網友紛紛回應「郵寄選票陸續到了啊，都支持拜登的」、「郵寄選票的關係，接下來準備選到明年，川普一定去提告的哈哈」、「本來都開親自投票川普領先，郵寄選票都支持拜登，直接超車」、「鐵戰到明年，郵寄選票漏洞真的是有」、「郵寄選票都挺拜登啊，但這很弔詭啦，有作弊也不知道怎麼查證」。
而根據《俄羅斯衛星社》報導，美國前財政部助理部長羅伯斯（Paul Roberts）就出面表示，儘管美國總統大選的計票作業仍在進行中，但此次因疫情影響，郵寄選票的人數大幅增加，不僅使得開票作業受到延宕，也讓這次的大選存在舞弊的可能性。
羅伯斯指出，大規模的郵寄選票等同於替美國大選打開了作弊之門，然而舞弊卻很難被證明，加上共和黨支持者傾向親自投票，因此郵寄選票所開出的結果較有利於拜登。他也表示，川普原本在威斯康辛州與密西根州等地區保持領先，怎知結果卻突然翻盤，讓他也感到很驚訝。
而目前尚有5州仍未開出，包含賓州、北卡羅來納州、喬治亞州、阿拉斯加州以及內華達州，民主黨陣營認為，這關鍵5州，郵寄選票多支持拜登，隨著都會區陸續開出，最後將勝出；而川普陣營希望透過司法程序，維持目前搖擺州小幅領先優勢，停止曠日廢時計票衍生變數，兩陣營律師團都已待命。（編輯：張嘉哲）