2兒拿兩千萬遺囑不理父親！爸死前「1招反制」　結局曝光

有名70多歲的老翁，獨自一人扶養2兒1女長大成人，因為覺得自己年紀大了，他決定提早找律師將遺囑立好，將自己名下價值5千萬的房產和5千萬地產分配給子女。豈料，2位兒子在拿到遺囑後，竟然翻臉不認人，不僅不照顧老翁，還將他趕出門，還好最後老翁用「一招」反制2位不孝兒。
根據《三立新聞網》報導，地政士全聯會副執行長蕭琪琳表示，即便是經過公證的遺囑，只要被繼承人不開心，隨時可以「一招」破解。他分享一個案例，有2位兒子在取得父親5千萬房子的繼承權遺囑後，都立刻翻臉不認人，結果父親過世後，在分遺產時超傻眼，因為房子早就是妹妹的，自己卻什麼都不知道。
而當老翁考慮到都是長子在家照顧自己，和與長子到了民間公證單位時，他決定將房子給長子，土地則是給二兒子和女兒平均分配。豈料遺囑完成後，長子態度愈來愈惡劣，甚至將老翁趕出家門。傷心欲絕的老翁後來搬到二兒子家，決定再重立一份遺囑，要將房子給二兒子，土地則是長子和女兒均分。
結果，在二兒子得到遺囑後，竟然也像長子一樣，開始不理老翁，老翁後來太難過了，決定投靠小女兒。而小女兒和老公商量好，決定一起照顧老翁，一段時間後，老翁又帶著小女兒到民間公證單位立第三份遺囑，「小女兒取得5千萬房產，長子、二兒子則各取得5千萬土地二分之一」，還好小女兒取得房產後，依然細心的照料爸爸，一直到老翁病逝。
而老翁死後，兩位兒子也分別拿出遺囑，為了遺產在法院展開訴訟，後來直到小女兒拿出自己所取得的遺囑後，法院依小女兒遺囑為依據，將房產判給小女兒，長子和二兒子則是各取得二分之一土地。蕭琪琳也提醒，「經公證的遺囑確實都有法律效力，但並不是先搶先贏，而是依照時間序，最後公正的遺囑效力最高」。（編輯：郭佩蓉）