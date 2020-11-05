2兒拿兩千萬遺囑不理父親！爸死前「1招反制」　結局曝光

有名70多歲的老翁，獨自一人扶養2兒1女長大成人，因為覺得自己年紀大了，他決定提早找律師將遺囑立好，將自己名下價值5千萬的房產和5千萬地產分配給子女。豈料，2位兒子在拿到遺囑後，竟然翻臉不認人，不僅不照顧老翁，還將他趕出門，還好最後老翁用「一招」反制2位不孝兒。

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根據《三立新聞網》報導，地政士全聯會副執行長蕭琪琳表示，即便是經過公證的遺囑，只要被繼承人不開心，隨時可以「一招」破解。他分享一個案例，有2位兒子在取得父親5千萬房子的繼承權遺囑後，都立刻翻臉不認人，結果父親過世後，在分遺產時超傻眼，因為房子早就是妹妹的，自己卻什麼都不知道。

▲老翁擁有一棟5千萬的房子，和一塊5千萬道路用地的財產。（示意圖／取自pixabay ）

▲老翁太傷心，後來投靠小女兒。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

而老翁死後，兩位兒子也分別拿出遺囑，為了遺產在法院展開訴訟，後來直到小女兒拿出自己所取得的遺囑後，法院依小女兒遺囑為依據，將房產判給小女兒，長子和二兒子則是各取得二分之一土地。蕭琪琳也提醒，「經公證的遺囑確實都有法律效力，但並不是先搶先贏，而是依照時間序，最後公正的遺囑效力最高」。（編輯：郭佩蓉）