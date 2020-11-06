中國哪個地方最宜居？內行曝「2城市」狂讚：妹子白又正
中國哪個地方最宜居？內行曝「2城市」狂讚：妹子白又正
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-06 14:22:58
許多人在選擇長久居住地時，除了考慮到工作以外，還會以氣候、交通或治安等謹慎考量，對此，就有一名男網友好奇發問，因為中國幅員遼闊，各地民情不一，不知「哪個城市最宜居」，貼文一出，引起網友熱議，其中被最多網友點名的，就是「杭州」和「成都」兩地。
該名男網友在PTT以「親，中國哪個城市最宜居」為題，表示以空氣品質來講，北京有霧霾，他不考慮；至於香港人口密度高，也因房價貴得嚇人，讓他直呼「住不起啊」，因此他也相當好奇，有沒有哪個城市是比較推薦的。貼文一出，引起網友熱議，「上海拼一波」、「認真推廈門」、「桂林，認真」、「珠海也很不錯，過個關卡就能到澳門，到香港坐船一個小時」、「昆明應該不錯吧，四季如春」、「蘇州、青島」、「深圳不錯」。
其中被最多網友點名的則為「杭州」和「成都」，「推薦成都，氣候舒服，住的也可以，吃得也合胃口」、「杭州很漂亮，氣候也很宜人，想再去一次」、「首選杭州」、「杭州，妹子也正」、「成都妹子真的超白」、「蘇州杭州都ok，之前出差去覺得還行」、「認真回，去過成都，其他城市都看不上」、「認真回，杭州、成都」。事實上，在中國大陸四川姑娘，同時也稱「川妹子」。四川美女最具特色的地方，就是會打扮，外表看起來要比實際年齡小許多，北方女人40歲已是人老珠黃，而四川女人仍舊是面容姣好、風韻猶在、青春不減當年。（編輯：郭佩蓉）