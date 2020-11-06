中國哪個地方最宜居？內行曝「2城市」狂讚：妹子白又正

許多人在選擇長久居住地時，除了考慮到工作以外，還會以氣候、交通或治安等謹慎考量，對此，就有一名男網友好奇發問，因為中國幅員遼闊，各地民情不一，不知「哪個城市最宜居」，貼文一出，引起網友熱議，其中被最多網友點名的，就是「杭州」和「成都」兩地。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在PTT以「親，中國哪個城市最宜居」為題，表示以空氣品質來講，北京有霧霾，他不考慮；至於香港人口密度高，也因房價貴得嚇人，讓他直呼「住不起啊」，因此他也相當好奇，有沒有哪個城市是比較推薦的。

▲被最多網友點名最適合居住的城市為「杭州」和「成都」。（示意圖／取自 pixabay ）