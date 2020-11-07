房市／不到一週破300萬　信義房屋新廣告感動不輸國片

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房市／不到一週破300萬　信義房屋新廣告感動不輸國片

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-11-07 08:00:00

金鐘視帝姚淳耀
▲金鐘視帝姚淳耀與實力派演員陳美月演出的信義房屋最新廣告引發熱烈討論。（圖／NOWnews資料照片）
由金獎導演羅景壬掌鏡，金鐘視帝姚淳耀、實力派演員陳美月扮演情侶的信義房屋最新廣告「信任幸福篇」，自10月30日推出至今不到一週臉書，Youtube等平台合計已超過300萬觀看，讓｢疑婚｣與｢信任｣在各網路平台引起熱烈討論，不僅有日本網友看完太感動，在推特發文｢台灣信義房屋的廣告實在太催淚，真喜歡台灣廣告｣，另外有百萬人追蹤的｢廣告裁判｣粉絲團也分享這支廣告的七分鐘完整版，到目前為止已吸引超過1.4萬人按讚，超過4400次的分享。
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｢廣告裁判｣粉絲團以｢我在戶政事務所，看見分分合合，自己要試著抓住幸福｣替信義房屋「信任幸福篇」作註解，網友留言更是五花八門，成功引起話題。廣告強大後勁也讓網路作家有感而發，如愛情作家｢我是小生｣就在粉絲團轉發這則完整版廣告，回憶起他結婚前的不安和懷疑，現在回過頭去看，很慶幸當時鼓起勇氣把手交給對方，同時也註解「幸福的夢，和一起牽手努力的兩個人，就是家最好的樣子。」
完整版廣告引起廣大網友熱議，有人說結婚雙方可以一路扶持，也有網友說婚姻只是一張契約，但不論結婚與否，｢信任｣還是感情中最重要的元素。在戶政事務所工作的網友說：｢真實的離婚數字更可觀｣引發其他網友想一探究竟，也有曾經辦理除籍經驗的網友說：｢看完老爺爺的橋段直接飆淚｣，許多網友反應「我居然看了一支7分半的廣告，然後哭了」、「看到爺爺那段我都哭了，我妝才剛畫好啊」、「無意間看到，但被一幕幕的畫面和對白吸引而完全不跳過看到最後，看完會讓你暫時抽離，去想一下關於自己、關於幸福」，甚至直言是今年最棒、最感人的廣告，沒有之一。
「信任幸福篇」劇情講述一位在戶政事務所工作的適婚女子，每天面對結婚、離婚、喪偶來辦理戶政登記的人群，深覺離婚的人甚至比結婚的人更了解彼此，也因此對自己是否該結婚充滿不確定性，最後因為相信能和男友一起找到幸福，而決定與男友走入禮堂，一起踏向幸福之路，廣告持續發酵中。
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